'Haas' pilots Magnusens sensacionāli uzvar Brazīlijas posma kvalifikācijā

Dānijas autosportists Kevins Magnusens no "Haas" komandas piektdien negaidīti uzvarēja F-1 sezonas priekšpēdējā posma Brazīlijas "Grand Prix" kvalifikācijā, izcīnot savas karjeras pirmo "pole position".

Kvalifikācijas laikā Sanpaulu trasē bija mainīgi laika apstākļi. Pirmās daļas sākumā trase bija slapja, bet vēlāk piloti varēja pāriet uz sausajam laikam paredzētajām riepām. Savukārt trešās kvalifikācijas beigu daļā laika apstākļi pasliktinājās.

Pirms lietus atkal saasinājās, Magnusens paspēja uzstādīt ātrāko apļa laiku trešajā kvalifikācijas daļā. Pirms citi piloti paspēja uzrādīt savu labāko laiku vēl daudz maz sausā trasē, "Mercedes" pilots Džordžs Rasels izslīdēja no trases un palika trases grants drošības segumā. Trasē tika parādīti sarkanie karogi, kamēr Rasela mašīnu nogādāja drošībā. Pa to laiku sāka līt lietus, un citiem pilotiem nebija iespēja trasē uzrādīt konkurētspējīgu rezultātu.

Kamēr "Haas" komanda līksmoja par Magnusena veiksmi, viņa komandas biedrs Miks Šūmahers sestdien gaidāmās sprinta sacensības sāks no pēdējās pozīcijas.

Aiz Magnusena ierindojās šīs sezonas pasaules čempions Makss Verstapens no "Red Bull", bet Rasels pirms savas saslīdēšanas paspēja uzrādīt trešo labāko rezultātu. Nākamajās pozīcijās ierindojās Lendo Noriss ("McLaren"), Karloss Sainss ("Ferrari"), Estebans Okons un Fernando Alonso (abi – "Alpine"). Labāko desmitnieku noslēdza Lūiss Hamiltons ("Mercedes"), Serhio Peress ("Red Bull") un Šarls Leklērs ("Ferrari").

Šī F-1 nedēļas nogale ir ar sprinta sacensībām sestdien, bet svētdien risināsies galvenās sacensības.

