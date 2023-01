'Haas' pirmā no F-1 komandām prezentē nākamās sezonas krāsojumu

F-1 čempionāta komanda "Haas" otrdien kā pirmā prezentēja sava bolīda "VF-23" nākamās sezonas krāsojumu.

Līdz šim vēl neviena cita komanda nav parādījusi savas formulas krāsojumu, bet kā nākamā to darīs "Red Bull", kuras prezentācija 3. februārī risināsies Ņujorkā.

Baltā, sarkanā un melnā krāsa sasaucas ar jaunā "Haas" titulsponsora "MoneyGram" logo. Ar šo uzņēmumu līgums tika izziņots aizvadītās sezonas ASV posmā. No priekšpuses krāsojums līdzinās tam, kāds bija aizvadītajā sezonā, taču aizmugurējā daļā ievērojami paplašināts uzsvars uz melno krāsu.

So here it is, the #VF23 livery, the first of our title-partnership with @MoneyGram #HaasF1 #MoneyGramDrivesYou pic.twitter.com/RGyeUZXDbP