'Haas' pirmā no F-1 komandām prezentē nākamās sezonas mašīnu

"Haas" komanda piektdien, 4. februārī, kļuva par pirmo F-1 čempionāta komandu, kura pirms jaunās sezonas prezentējusi savu mašīnu.

Nākamajā sezonā F-1 čempionātā stājas spēkā jaunie tehniskie noteikumi, kuriem vajadzētu ļaut formulām daudz ciešāk sacensties trasē. ASV komanda "Haas" publicēja savu "VF-22" modeļa attēlus.

Launching the new era of Formula 1 cars 🙌

Proudly presenting the #VF22 #HaasF1 #FWD2022 pic.twitter.com/JvK9YoJjbb