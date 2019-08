Hamiltona un Verstapena cīņa tiek dēvēta par jaunās ēras F-1 dueli

Pēc sīvās cīņas svētdienas Ungārijas "Grand Prix" starp nīderlandieti Maksu Verstapenu un pieckārtējo Pirmās formulas (F-1) čempionu Lūisu Hamiltonu, abu sportistu duelis fanu aprindās jau sāk iegūt jaunu nosaukumu – jaunās ēras duelis.

"No braucēja perspektīvas sacensībās nav nekā labāka, kā iesaistīties sīvā cīņā ar spēcīgu pretinieku, kāds ir Verstapens," teica Hamiltons, kurš aizvadītajā posmā tikai pēdējos apļos apsteidza savu sāncensi no "Red Bull" vienības.

"Kad atrados otrajā pozīcijā, teicu sev, ka šī ir tā cīņa ar Maksu, par kuru iepriekš tika runāts. Tas bija patiesi aizraujoši," piebilda pilots, kurš sākotnēji nenoticēja savas komandas boksu stratēģijai, tomēr nodilušās Verstapena bolīda riepas sacensību izskaņā liedza viņam noturēt pārsvaru.

"Lūiss brauca kā no citas dimensijas," savas komandas pilotu slavēja Toto Volfs. "No sākuma tas šķita neiespējami, bet līdz ko Hamiltons pārņēma vadību – bija jāspiež gāze grīdā."

Hamiltonam tā bija septītā uzvara Ungārijas trasē, bet kopumā viņš uzvarējis jau 81 Lielās balvas izcīņā. Uzvaru rekords pieder leģendārajam "Ferrari" braucējam Mihaelam Šūmaheram, kurš savā karjerā kopumā triumfēja 91 reizi. Tāpat Hamiltonam šī bija jau astotā uzvara 12 šīs sezonas posmos.

Tikmēr Verstapens Ungārijas "Grand Prix" kvalifikācijā izcīnīja savu pirmo "pole position", bet iepriekšējā posmā Vācijā viņam izdevās arī triumfēt Lielās balvas izcīņā. Savukārt Ungārijas trasē notikusī cīņa starp F-1 līdzjutējiem jau sāk iegūt lielāku uzmanību, dēvējot to par jaunās ēras dueli.

"Man prieks, ka pēc ilgajām negācijām, kas nāca pār šo sportu, "Red Bull" komanda izrādīja tik sīvu pretestību. Patlaban mums ir laba sāncensība un domāju, ka kādu laiku tas tā arī paliks," teica pieckārtējais F-1 čempions Hamiltons, kurš nešaubījās, ka arī vāju sniegumu demonstrējošā "Ferrari" komanda vēl tiks pie savas teikšanas.

"Manuprāt, "Ferrari" atgriezīsies cīņā kādā no sacīkstēm. Domāju, ka tas varētu notikt Beļģijas un Itālijas trasē, kur ir garākas taisnes un vairāk līkumu. Tāpēc tajā sacīkstēs viņi noteikti būs spēcīgi," piebilda Hamiltons.

Lielbritānijas pilots arī nevairījās no komplimentiem savam sīvākajam konkurentam. "Makss ir savā karjeras augšgalā un aizvada lieliskas cīņas. Ir ļoti svarīgi, ka starp mums pastāv liela cieņa. Trasē to varēja just, un es ceru, ka tā tas arī turpināsies. Ja mūsu punktu starpība nebūtu tik liela, pieļauju, ka cīņa būtu bijusi krietni agresīvāka. Tomēr tas nebija vajadzīgs, jo galvenais, lai izdarot apdzīšanas manevru, trasē nav šķēršļu un apdzīšana ir droša."

Patlaban F-1 sacīkstēs ir nepilna mēneša pauze, bet nākamais posms paredzēts 1. septembrī Beļģijā.