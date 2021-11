Hamiltonam smagā nedēļas nogale Brazīlijā noslēdzas ar svarīgu uzvaru

Cīņa par F-1 čempionu titulu pieņēmās spēkā pēc sezonas 19. posma Brazīlijā, kur uzvaru aizraujošā cīņā izcīnīja "Mercedes" pilots Lūiss Hamiltons, samazinot Maksa Verstapena pārsvaru kopvērtējumā.

Pēc 19 no 22 posmiem kopvērtējuma pirmajā vietā ar 332,5 punktiem ir Verstapens, kurš par septiņiem punktiem apsteidz Hamiltonu.

Jau vēstīts, ka Hamiltonam šī nedēļas nogale iesākās ar uzvaru kvalifikācijā, no kuras viņš tika diskvalificēts aizmugurējā antispārna DRS sistēmas neatbilstību F-1 noteikumiem. Sprinta sacensībās viņš aizcīnījās līdz piektajai vietai, bet piecu vietu sods par dzinēja maiņu viņam galvenās sacensības lika sākt no 10. pozīcijas.

Sacensību startā Verstapens apsteidza no pirmās vietas startējušo otru "Mercedes" braucēju Valteri Botasu, savukārt Serhio Peress no "Red Bull" pakāpās uz trešo vietu, tiekot garām Karlosam Sainsam ("Ferrari"). Brīdi vēlāk Peress apsteidza arī Botasu, kurš noslīdēja uz trešo vietu. Savukārt Hamiltons diezgan ātri apsteidza pretiniekus, līdz viņš bija ceturtajā vietā. Tajā brīdī "Mercedes" komanda lika Botasam laist garām Hamiltonu, lai viņš varētu doties cīņā par uzvaru.

Hamiltonam nevajadzēja daudz laika, lai tiktu garām arī Peresam, un tad jau pienāca pirmie boksu apmeklējumi, kas sāka taktiskās spēles. Pēc boksu apmeklējumiem Hamiltons samazināja deficītu, un 48. aplī devās uzbrukumā Verstapenam. "Red Bull" pilots agresīvi aizstāvējās, un abi izbrauca no trasēs, taču tiesneši sodu nepiešķīra. 11 apļus vēlāk Hamiltons tomēr spēja apdzīt Verstapenu un droši devās pretī uzvarai. Sacensību noslēgumā Hamiltons izcīnīja savu sesto uzvaru šajā sezonā.

"Kas par sacīksti. Komanda izdarīja lielisku darbu, Valteri izdarīja lielisku darbu. Visu sodu dēļ šī bija smagākā nedēļas nogale, kāda man bijusi," sacīja Hamiltons.

Trešo vietu izcīnīja Hamiltona komandas biedrs Botass, kuram sacensību pirmajā pusē virtuālās drošības mašīnas laikā apmeklētie boksi palīdzēja tikt garām Peresam. Priekšpēdējā aplī Peress devās boksos pēc jaunām riepām, lai pēdējā aplī uzrādīto ātrāko laiku, kas viņam arī izdevās, iegūstot papildu punktu kopvērtējumā.

Nākamajās divās vietās ierindojās "Ferrari" braucēji Šarls Leklērs un Sainss, Pjērs Gaslī ("AlphaTauri") ieņēma septīto vietu, Estabans Okons un Ferando Alonso (abi no "Alpine") ierindojās astotajā un devītajā vietā, bet pēdējo punktu izcīnīja Lendo Noriss ("McLaren"), kurš pirmajā pagriezienā sadursmē ar Sainsu pārsita aizmugurējo riteni.

