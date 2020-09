Hamiltons Moncā uzstāda divus rekordus un izcīna jau sesto šīs sezonas 'pole position'

Pirmās formulas (F-1) piloti no "Mercedes" komandas Lūiss Hamiltons un Valteri Botass sestdien Itālijas posma kvalifikācijā svinēja dubultuzvaru, Lielbritānijas pilotam divas reizes spējot labot trases rekordu.

Hamiltons savā ātrākajā mēģinājumā trasi izbrauca vienā minūtē un 18,887 sekundēs.

Lielbritānijas braucējs kvalifikācijas sacensībās divas reizes laboja trases rekordu. Hamiltons šosezon pirmajos astoņos posmos "pole position" izcīnījis jau sešas reizes, bet pārējos divos uzvarējis viņa komandas biedrs Botass.

Somijas pilots Botass zaudēja vien 0,069 sekundes, bet "McLaren" pilots Karloss Sainss iepalika nedaudz vairāk nekā pussekundi.

Blakus Sainsam svētdien otrajā starta rindā stāsies "Racing Point" pilots Serhio Peress, trešajā rindā būs redzami Makss Verstapens ("Red Bull") un Lendo Noriss ("McLaren").

Tāpat desmitniekā iebrauca arī Daniels Rikjardo ("Renault"), Lenss Strols ("Racing Point"), kā arī Aleksandrs Albons ("Red Bull") un Pjērs Gaslī ("Alpha Tauri").

Aizvien neveiksmīgu sezonu turpina aizvadīt "Ferrari" pieredzējušais pilots Sebastijans Fetels, kurš pirmajā kvalifikācijas sesijā ierindojās vien 17. vietā.

Līdz ar to svētdien būs pirmā reize Moncas trasē kopš tālā 1984. gada, kad no pirmajām piecām starta rindām nestartēs kāds no "Ferrari" pilotiem.

Leklērs kvalifikācijā ierindojās 13. pozīcijā.

Vairāki piloti pēdējā aplī palika bez laika, jo pilnībā šķērsoja trases malā baltā krāsā novilkto līniju.

Pirmdien pirmajos divos treniņbraucienos uzvaru svinēja Botass un Hamiltons, bet sestdien pirms kvalifikācijas sacensībās, pēdējā sesijā ātrāko laiku uzrādīja Botass.

Itālijas Lielās balvas izcīņa gaidāma svētdien.

Pēc septiņiem aizvadītajiem posmiem kopvērtējumā līderis ar 157 punktiem ir Hamiltons, 110 punkti ir Verstapenam, bet Botass seko ar 107 punktiem. Ceturtajā pozīcijā ar 48 punktiem Albons.

Šosezon bija plānots aizvadīt rekordlielu sacīkšu skaitu (22), taču koronavīrusa pandēmijas dēļ organizatori šobrīd apstiprina 17 posmu norisi.

Iepriekšējā sezonā par pasaules čempionu tika kronēts Hamiltons, kurš triumfēja sesto reizi karjerā un trešo reizi pēc kārtas.