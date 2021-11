Hamiltons pārliecinoši uzvar Kataras 'Grand Prix'; Alonso trešais

Lūiss Hamiltons svētdien pārliecinoši uzvarēja F-1 Kataras "Grand Prix", samazinot "Red Bull" pilota Maksa Verstapena pārsvaru Pilotu čempionāta kopvērtējumā līdz astoņiem punktiem.

Verstapens finišēja otrajā un uzstādīja arī ātrāko apļa laiku, kas ļāva viņam tikt pie vēl viena čempionāta kopvērtējuma punkta. Nīderlandietis sestdien kvalifikācijā izcīnīja otro vietu, taču aptuveni stundu pirms svētdienas sacīkstes viņam piešķīra piecu starta pozīciju sodu par nepietiekamu ātruma samazināšanu kvalifikācijas izskaņā, kad trasē tika rādīti dzeltenie karogi. Par līdzīgu pārkāpumu sodu saņēma arī Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass, kuram piešķīra trīs starta pozīciju sodu. Tātad Verstapens posmu sāka no septītās vietas, bet Botass no sestās.

Verstapenam padevās lielisks starts un, jau dodoties cauri pirmajiem līkumiem, viņš bija apdzinis trīs pilotus. Tam sekoja visai vienkārši apdzīšanas manevri pret Pjēru Gaslī un Fernando Alonso, kas ļāva nīderlandietim pacelties līdz otrajai vietai.

Apdzīšana Kataras trasē izrādījās vieglāka nekā sākotnēji paredzēts. Serhio Peress no "Red Bull" posmu sāka no 11. vietas, bet spēja apdzīt vairākas priekšā esošās formulas un iesaistīties cīņā par trešo vietu.

Alonso no "Alpine" stabili turējās trešajā vietā, taču kļuva skaidrs, ka cīņā par pjedestālu līdz sacīkstes beigām iesaistīsies gan Peress, gan Botass. Peress devās boksos 20. aplī, bet Alonso - 24. aplī. Botass trasē palika ilgāk, kas lika domāt, ka soms, visdrīzāk, mēģinās īstenot viena pitstopa stratēģiju. Šos plānus gan izjauca fakts, ka 33. aplī negaidīti plīsa viena no Botasa vadītās mašīnas riepām, liekot viņam veikt ļoti lēnu apli līdz pilots beidzot tika līdz boksiem. Šī neveiksme nozīmēja, ka Botass izkrita no labāko desmitnieka. Neilgi līdz sacīkstes beigām Botass izstājās.

Botasa neveiksme nozīmēja, ka trešās vietas īpašnieks tiks noskaidrots Alonso-Peresa duelī. 42. aplī Peress otro reizi devās pitstopā, kas ļāva trešo vietu iegūt Alonso, kurš īstenoja viena pitstopa stratēģiju.

Peresu pēc boksu apmeklējuma no trešās vietas šķīra Lenss Strols, Estebans Okons, Lando Noriss un Alonso. "Red Bull" pilots apdzina Strolu un Okonu, bet tikšanu garām Norisam atviegloja fakts, ka jaunajam britam nācās doties boksos plīsušas riepas dēļ. Posma noslēgumā priekšējā kreisā riepa plīsa arī abiem "Williams" pilotiem. Priekšpēdējā aplī sacīkstē iedarbināja virtuālās drošības mašīnas režīmu. Tas ļoti palīdzēja Alonso, jo neļāva Peresam izmantot svaigāku riepu un ātruma pārsvaru. Fernando finišēja trešajā vietā, tiekot pie sava pirmā goda pjedestāla F-1 kopš 2014. gada Ungārijas "Grand Prix". Peresam nācās samierināties ar ceturto vietu.

Hamiltons kontrolēja sacīksti no starta līdz finišam - Verstapenam nevienu brīdi neizdevās pietuvoties un mēģināt apdzīt britu. Abi līderi īstenoja divu pitstopu stratēģiju, bet priekšpēdējā aplī pēc mīkstā sastāva riepām devās Verstapens, kas ļāva viņam uzstādīt ātrāko apļa laiku sacīkstes noslēdzošajā aplī. Hamiltons uzvarēja, bet Verstapens palika otrais.

Alonso komandas biedrs Okons palika piektais, aiz viņa sestajā vietā finišēja Strols. Karloss Saincs no "Ferrari" palika septītais, bet viņa komandas biedrs Šarls Leklērs finišēja astotajā vietā. Labāko desmitnieku noslēdza Lando Noriss, kurš finišēja devītajā vietā un Sebastians Fetels no "Aston Martin", kuram desmitā vieta.

Pilotu čempionāta kopvērtējumā Verstapens ir priekšā Hamiltonam par astoņiem punktiem. Šajā F-1 sezonā atlikušas vēl divas sacīkstes. Nākamais posms Saūda Arābijā notiks 5. decembrī.