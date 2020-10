Hamiltons pēc F-1 uzvaru rekorda labošanas: nespēju raksturot savas sajūtas

Lielbritānijas autosportists Lūiss Hamiltons no "Mercedes" komandas pēc izcīnītās 92. uzvaras F-1 čempionātā, tādējādi labojot Mihaela Šūmahera uzvaru rekordu, nespēja raksturot savas sajūtas, taču viņš ir pārliecināts, ka vēl kādu laiku spēs rādīt šādu sniegumu, viņš sacīja preses konferencē pēc posma Portugālē.

Jau vēstīts, ka Hamiltons svētdien Portugālē pārliecinoši izcīnīja uzvaru un 92. reizi kāpa uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena F-1 posmos. Tagad viņam ir par vienu uzvaru vairāk nekā Šūmaheram.

"Būs vajadzīgs laiks, lai es to pilnībā aptvertu," pēc uzvaras teica Hamiltons. "Kad šķērsoju finiša līniju, braucu tik ātri, cik iespējams. Es mentāli joprojām esmu sacīkšu režīmā. Taču es joprojām nespēju atrast vārdus, lai raksturotu savas sajūtas."

"Esmu ļoti lepns par to darbu, ko šodien paveicu es un visa komanda. Kad es pieņēmu lēmumu pievienoties "Mercedes" komandai, es zināju, ka mēs izcīnīsim čempiona titulus, bet nedomāju, ka to izdarīsim tik daudz reižu. Es arī nedomāju, ka uzvarēsim tik daudz sacīkšu. Mums šis ir fenomenāls laiks. Ne tikai es piedzīvoju šo vēsturisko sasniegumu, bet arī visa komanda. Domāju, ka visi saprot, ka ir daļa no tā. Kas par laiku, kad būt dzīvam," uzsvēra jaunais F-1 rekordists.

Hamiltons uzsvēra, ka viņam joprojām ir liela motivācija turpināt startēt augstā līmenī. "Daudz kas ir atkarīgs no tā, cik ļoti mēs to vēlēsimies un cik ilgi spēsim latiņu celt augstāk. Mēs turpinām strādāt, mēs neapstājamies pie sasniegtajiem rezultātiem. Katras sacīkstes joprojām šķiet kā pirmās," viņš turpināja.

"Lai arī man ir 35 gadi, es fiziski jūtos spēcīgs. Protams, es domāju par to, kad es sākšu zaudēt sniegumu, bet šodiena pierādīja, ka tas vēl nenotiks," teica Hamiltons.