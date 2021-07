Hamiltons pēc sadursmes ar Verstapenu uzvar Lielbritānijas 'Grand Prix'

"Mercedes" F-1 komandas pilots Lūiss Hamiltons svētdien izcīnīja uzvaru Lielbritānijas "Grand Prix".

Sacīksti no "pole position" uzsāka Hamiltona galvenais konkurents un pašreizējais Pilotu čempionāta kopvērtējuma līderis Makss Verstapens no "Red Bull" komandas.

Hamiltons bija mazliet labāks startā un, dodoties cauri trases pirmajiem līkumiem, cīnījās par pirmo vietu. Šī kauja savu kulmināciju piedzīvoja "Copse" pagriezienā, kad Hamiltons, kurš tobrīd atradās līkuma iekšmalā, ar priekšējo kreiso riepu aizķēra Verstapena formulas aizmugurējo labo riepu. Šis ir viens no ātrākajiem līkumiem visā Silverstounas trasē un pēc kontakta nīderlandietis zaudēja kontroli pār savu formulu, un lielā ātrumā sāniski ietriecās drošības barjerās. Verstapens pats saviem spēkiem spēja izkāpt no formulas un šķietami nebija guvis nopietnus savainojumus. Nīderlandieti drošības apsvērumu dēļ gan nogādāja slimnīcā, lai veiktu papildu pārbaudes. Viņa vadītais bolīds sadursmes rezultātā bija pilnībā sadragāts.

Verstappen and Hamilton collide!

The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.

The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa