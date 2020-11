Hamiltons pēdējos apļos Stambulā nav spējis savaldīt emocijas

Par septiņkārtējo F-1 pasaules čempionu kļuvušais britu autosportists Lūiss Hamiltons aizvadītajā posmā Stambulā pēdējos apļos nav spējis savaldīt emocijas, jo viņš atcerējies iepriekš karjerā piedzīvotos priekus un grūtības, sportista teiktais preses konferencē citēts portālā "motorsport.com".

Jau vēstīts, ka Hamiltons svētdien uzvarēja haotiskā Turcijas "Grand Prix" izcīņā, kas viņam ļāva septīto reizi triumfēt F-1 čempionāta kopvērtējumā, atkārtojot vācieša Mihaela Šūmahera iespēto.

"Es ļoti reti zaudēju kontroli pār savām emocijām. Pēdējos pāris apļos, kad man ar komandu bija diskusija par to, vai vēl vienu reizi braukt boksos, es sev teicu: "savācies, Lūiss, tu to vari"," stāstīja Hamiltons. "Es jutu, ka tas tuvojas. Tik daudz emociju izskrēja caur mani. Es centos to apturēt, taču domāju par visu savu karjeru – sākot braukšanu kartingos un izcīnīto Lielbritānijas čempionu titulu. Atcerējos, kā mans tētis, braucot mājās, dziedāja "we are the champions" un sapņoja par būšanu šajā pozīcijā."

"Kad šķērsoju finiša līniju, es pēkšņi to visu aptvēru un izplūdu asarās. Es nespēju izkāpt no mašīnas, jo nespēju noticēt," skaidroja Hamiltons. Viņš uzsvēra, ka bez savas ģimenes viņš nebūtu varējis sasniegt tik daudz čempionu titulus.

Hamiltons par F-1 čempionu kronēts 2008., 2014., 2015., 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā.

Pēc 14 posmiem Hamiltona kontā ir 307 punkti, tālāk ar 197 punktiem ir Botass, bet pirmo trijnieku ar 170 punktiem noslēdz Verstapens. Kā vēstīts, iepriekšējā posmā uzvaru Konstruktoru kausā nodrošināja "Mercedes" komanda.