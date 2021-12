Hamiltons Saūda Arābijā ātrākais sezonas priekšpēdējā posma kvalifikācijā

"Mercedes" komandas britu pilots Lūiss Hamiltons sestdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta priekšpēdējā posma - Saūda Arābijas "Grand Prix" - kvalifikācijā.

Hamiltons izcīnīja "pole position" pēc tam, kad kopvērtējuma līderis nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull" komandas pēdējā aplī ietriecās sienā.

Verstapens šaurajā, bet ātrajā 6,174 kilometrus garajā Džidas ielu aplī centās pārspēt Hamiltona laiku minūte un 27,511 sekundes.

Verstapens, kurš vairākkārt knapi bija ticis garām sienai pēdējā līkumā, skāra sienu un no savas mašīnas izkāpa ar tikai trešo labāko laiku. Vēl nav zināms, vai viņa "Red Bull" braucamajam nevajadzēs ātrumkārbas maiņu, kas dotu piecu vietu sodu sacensību startā.

Otro vietu ieņēma Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass, kurš līderim piekāpās 0,111 sekundi.

Hamiltonam tas bija karjeras 103."pole position" un piektais šogad, un tas var būt ļoti svarīgi, britam tiecoties pēc trešās uzvaras pēc kārtas.

"Tas bija šausmīgi," par pēdējo apli pēc sacensībām teica holandietis, "bet kopumā tā bija laba kvalifikācija".

Svētdienas sacīkstes varēja izskatīties pavisam savādākas, ja Hamiltons tiktu sodīts par divkāršu dzelteno karogu ignorēšanu trešajos treniņbraucienos vai viņam būtu piemērots stingrāks sods nekā rājiens par Ņikitas Mazepina kavēšanu.

Verstapenam blakus startēs Šarls Leklērs no "Ferrari", bet nīderlandieša komandas biedrs Serhio Peress sacensības sāks no piektās pozīcijas, kamēr Peresam blakus rindā būs Pjērs Gaslī no "AlphaTauri".

Iepriekš trešajos treniņbraucienos tieši Verstapenam bija ātrākais apļa laiks, apsteidzot Hamiltonu, Peresu, abus "AlphaTauri" pilotus - Juku Cunodu un Gaslī, kā arī Botasu.

Piektdien pirmajos un otrajos treniņbraucienos ātrākais bija bijis Hamiltons.

Saūda Arābijas Lielās balvas sacensības norisināsies svētdien.

Pēc 20 no 22 posmiem un sprinta sacensībām kopvērtējuma pirmajā vietā ar 351,5 punktiem ir Verstapens, kurš par astoņiem punktiem apsteidz Hamiltonu. Trešajā vietā ar 203 punktiem ir Botass, bet ceturtais ar 190 punktiem - Peress.

Konstruktoru kausā pirmā ar 546,5 punktiem ir "Mercedes" komanda, bet tikai par pieciem punktiem mazāk iekrājuši "Red Bull" piloti.

2020.gadā jau septīto F-1 titulu karjerā un ceturto pēc kārtas ieguva brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes". Iepriekš septiņreiz uzvarēt izdevies vienīgi leģendārajam vācu braucējam Mihaelam Šūmaheram. Tāpat "Mercedes" komanda izcīnīja septīto Konstruktora kausu pēc kārtas.

Šosezon sākotnēji bija plānots aizvadīt rekordlielu sacīkšu skaitu (23), bet augusta nogalē noskaidrojās, ka Japānā tomēr nenotiks plānotais posms. Šī iemesla dēļ šosezon tiks aizvadīti 22 F-1 posmi.