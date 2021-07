Hamiltons savās mājās kvalifikācijā par septiņām sekundes simtdaļām apsteidz Verstapenu

F-1 jaunā formāta nedēļas nogale piektdien iesākās ar "Mercedes" pilota Lūisa Hamiltona uzvaru kvalifikācijā Lielbritānijas "Grand Prix" izcīņā Silverstonas trasē.

Hamiltons kvalifikācijā uzrādīja tikai par 0,075 sekundēm ātrāku apļa laiku nekā Makss Verstapens no "Red Bull" vienības. Līdz ar to Hamiltons sestdien no pirmās starta vietas sāks eksperimentālās sprinta sacensības.

No trešās starta vietas gaidāmo sprintu sāks otrs "Mercedes" pilots Valteri Botass, bet Šarls Leklērs no "Ferrari" izcīnīja ceturto vietu. Piekto ātrāko apļa laiku uzrādīja Serhio Peress ("Red Bull").

Nākamajās vietās ierindojās "McLaren" piloti Lendo Noriss un Daniels Rikjardo, par pārsteigumu parūpējās Džordžs Rasels ("Williams"), izcīnot astoto vietu, bet TOP 10 noslēdza Karloss Sainss ("Ferrari") un Sebastjans Fetels ("Aston Martin").

Kvalifikācijas rezultāti:

F-1 vadība šajā sezonā trīs posmos izmantos jaunu nedēļas nogales formātu, kas ievērojami atšķirsies no tā, kāds bijis līdz šim, kad piektdienā risinājās divām treniņu sesijas, sestdienas rītā piloti aizvada trešo treniņbraucienu, bet dažas stundas vēlāk piedalās kvalifikācijā, kur noskaidro, kādā secībā startēs galvenajā notikumā – svētdienas sacīkstē.

Jaunais formāts, kuru šosezon plānots izmantot Lielbritānijas, Itālijas un Brazīlijas posmos, paredz, ka piektdienā tiek aizvadīta viena treniņu sesija un kvalifikācija, lai noskaidrotu starta secību sestdienas sprinta sacīkstei. Piektdienas kvalifikācijas formāts būs identisks tam, kādu jau ilgstoši izmanto sestdienās. Sestdien no rīta notiks otrie treniņbraucieni, bet pēcpusdienā – 100 kilometru gara sprinta sacīkste, ar kuras palīdzību noskaidros pilotu starta pozīcijas svētdienas galvenajām sacensībām.

Sprinta uzvarētājs tiks pie trim čempionāta kopvērtējuma punktiem, savukārt otrās un trešās vietas ieguvēji tiks attiecīgi pie diviem un viena punkta pilotu kopvērtējuma ieskaitē.