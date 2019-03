Hamiltons uzvar Austrālijas 'Grand Prix' kvalifikācijā

Austrālijas pilsētā Melburnā sestdien tika aizvadīta pirmā 2019. gada F-1 sezonas kvalifikācija, kurā "pole-position" izcīnīja "Mercedes" komandas pilots Lūiss Hamiltons.

Britu pilots Austrālijas posma kvalifikācijā uzvarēja jau sesto reizi pēc kārtas. Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass ieņēma otro vietu, no brita atpaliekot par 0.112 sekundēm. Sestdiena ne pārāk veiksmīga izrādījās "Ferrari" komandai – Sebastians Fetels izcīnīja trešo vietu, bet no Hamiltona atpalika par 0,7 sekundēm, savukārt Fetela komandas biedrs Šarls Leklērs savu pirmo kvalifikāciju "Ferrari" vienībā noslēdza piektajā vietā. Pārliecinošais sniegums pirmsezonas testos, daudziem lika domāt, ka tieši "Ferrari" Austrālijā ieradīsies ar ātrāko formulu, taču pagaidām šīs prognozes nav piepildījušās.

"Red Bull" pilots Makss Verstapens izcīnīja ceturto vietu, taču pagalam neveiksmīgu kvalifikāciju aizvadīja otrs "Red Bull" pilots – francūzis Pjērs Gaslī, kurš sacīksti uzsāks no 17. starta pozīcijas. Pretēji saviem konkurentiem, Gaslī pirmās kvalifikācijas daļas noslēgumā atkārtoti trasē nedevās, taču viņa ātrākais aplis izrādījās pārāk lēns, lai varētu piedalīties arī otrajā un trešajā kvalifikācijas sesijā, tādēļ francūzim kvalifikācija noslēdzās priekšlaicīgi. Arī "McLaren" pilots Karloss Saincs sestdien aizvadīja tikai pirmo kvalifikācijas daļu un startēs no 18. pozīcijas. Otrs "McLaren" braucējs – debitants Lando Noriss – demonstrēja ļoti labu sniegumu un rītdienas sacīksti sāks no 8. starta vietas.

Abi "Haas" komandas piloti Romēns Grožāns un Kevins Magnusens iekļuva trešajā kvalifikācijas sesijā. Grožāns pārspēja savu komandas biedru, ierindojoties sestajā vietā, savukārt dānis palika septītais. No devītās starta pozīcijas rītdienas sacīksti uzsāks "Alfa Romeo" pilots Kimi Raikonens, bet desmito starta vietu izcīnīja "Racing Point" braucējs Serhio Peress, kura komandas biedrs Lenss Strols ieņēma tikai 16. vietu.

Uzreiz aiz pirmā desmitnieka palika abi "Renault" piloti – Niko Hulkenbergs izcīnīja 11. vietu, pārspējot mājinieku Danielu Rikjardo, kurš startēs no 12. vietas. Aleksandrs Albons bija ātrākais no "Toro Rosso" pilotiem, izcīnot 13. vietu un apsteidzot komandas biedru Daniilu Kvjatu, kuram 15. vieta. Starp abiem "Toro Rosso" braucējiem iespraucās otrs "Alfa Romeo" pilots Antonio Džiovinaci, kurš rītdienas sacīksti sāks no 14. starta pozīcijas.

Kā jau to varēja paredzēt, vājāko sniegumu Austrālijas GP kvalifikācijā demonstrēja "Williams" komanda. Polis Roberts Kubica savu pirmo F-1 posmu kopš 2010. gada sāks no pēdējās starta vietas, savukārt komandas biedrs Džordžs Rasels kvalifikācijā ieņēma 19. vietu.

Austrālijas "Grand Prix" sacīkste rītdien sāksies pulksten 7:10 pēc Latvijas laika. Kopumā šosezon tiks aizvadīts 21. posms.