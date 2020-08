Hamiltons uzvar Barselonā un kļūst par pjedestāliem bagātāko F-1 pilotu

"Mercedes" komandas pilots Lūiss Hamiltons svētdien izcīnīja drošu uzvaru F-1 sezonas sestajā posmā Barselonā. Viņš šajās sacīkstēs 156. reizi kāpa uz goda pjedestāla un laboja Mihaelam Šūmaheram piederošo rekordu.

Lai 156 reizes kāptu uz goda pjedestāla, Hamiltonam vajadzēja aizvadīt 256 sacīkstes. Savukārt Šūmaheram 155 pjedestāli padevās 308 sacīkstēs.

Hamiltons vadībā bija visus 66 apļus Barselonas "Grand Prix" izcīņā. Tā viņam bija arī ceturtā uzvara šajā sezonā, kas ļauj vēl vairāk nostiprināties čempionāta kopvērtējuma vadībā.

Otro vietu izcīnīja "Red Bull" pilots Makss Verstapens, kurš finišā uzvarētājam zaudēja 24,1 sekundi. Savukārt otrs "Mercedes" braucējs Valteri Botass nespēja nosargāt savu otro starta pozīciju un finišēja trešajā vietā. Visi pārējie braucēji finišēja apli aiz līdera.

Ceturtajā vietā finišēja "Racing Point" braucējs Serhio Peress, tomēr viņam piesprieda piecu sekunžu sodu par zilo karogu ignorēšanu, kas ļāva viņa komandas biedram pēc sacensībām pakāpties uz ceturto vietu. Peress līdz ar to noslīdēja uz piekto vietu. Sestajā vietā ierindojās mājinieks Karloss Sainss no "McLaren" vienības.

Vēl punktos tika Sebastjans Fetels ("Ferrari"), kurš bija septītais, aiz viņa Alekss Albons ("Red Bull"), Pjērs Gaslī ("AlphaTauri") un Lendo Noriss ("McLaren").

Vienīgais pilots, kurš finišu nesasniedza bija "Ferrari" pilots Šarls Leklērs.

