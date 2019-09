Hamiltons uzvar Krievijas 'Grand Prix'

Pašreizējais pasaules čempions un sezonas kopvērtējuma līderis Lūiss Hamiltons no "Mercedes" komandas svētdien guva uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas 16.posma - Krievijas "Grand Prix" - sacīkstēs.

Hamiltonam šī bija devītā uzvara sezonā un 82. karjerā. Visās sešās līdzšinējās Krievijas Lielās balvas uzvaras svinējuši tikai "Mercedes" piloti, četrus panākumus iekrājot Hamiltonam.

Izcils startā bija "Ferrari" vienības vācu pilots Sebastjans Fetels, kurš startēja no trešās vietas, bet taisnē pabrauca garām Hamiltonam un pirmajā līkumā apdzina savu komandas biedru Šarlu Leklēru, kurš sestdien bija uzvarējis kvalifikācijā.

Tiesa, kā vēlāk izrādījās, šis manevrs bija daļa no plāna, lai pasargātu pozīcijas no Hamiltona. Tā dēļ pēc vairākiem apļiem Fetelam tika dots uzdevums palaist garām Leklēru, taču tā vietā vācietis no sava komandas biedra pamazām attālinājās. Tiesa, Leklērs savu pozīciju priekšā Fetelam atguva pitstopu laikā, bet nākamajā, 28., aplī pēc tiem vācietis dzinēja problēmas dēļ izstājās.

Pēc Fetela izstāšanās trasē "devās" virtuālā drošības mašīna, iesaldējot sacīksti, bet šajā laikā Hamiltons un viņa komandas biedrs Botass devās boksos, aplī atgriežoties attiecīgi pirmajā un trešajā vietā. Pēc Džordža Rasela avārijas trasē devās īstā drošības mašīna, un šajā laikā riepas mainīja jau Leklērs, cerot pēc tam noķert abus "Mercedes" pilotus. Tiesa, arī šis "Ferrari" plāns izgāzās, līdz ar to pirmais finišēja Hamiltons, otrais bija Botass, bet trešais - Leklērs.

Aiz pirmā trijnieka bija abi "Red Bull" piloti Makss Verstapens un Aleksandrs Albons, bet pirmo sešinieku noslēdza "McLaren" braucējs Karloss Sainss juniors. Septītais bija Serhio Peress ("Racing Point"), astoto vietu ieņēma Lendo Noriss ("McLaren"), devītais bija Kevins Magnusens ("Haas"), bet kā pēdējais pie punkta tika Niko Hilkenbergs ("Renault").

Hamiltons šīs sezonas 16 posmos iekrājis 322 punktus, kamēr Botasam ir 249 punkti. Trešais ar 215 punktiem ir Leklērs, bet 212 punkti ir Verstapenam. Labāko piecinieku noslēdz Fetels, kuram ir 194 punkti.

Kāds no "Mercedes" komandas pilotiem šosezon uzvarējis 11 no 16 posmiem, pa divām uzvarām ir Leklēram un Verstapenam, bet iepriekšējā posmā Singapūrā panākumu svinēja Fetels.

Nākamais posms notiks pēc divām nedēļām Japānā.