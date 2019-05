Hamiltons uzvar Monako 'Grand Prix' un palielina pārsvaru kopvērtējumā

Britu pilots Lūiss Hamiltons no "Mercedes" komandas svētdien svinēja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas sestā posma – Monako "Grand Prix" – sacensībās.

Hamiltons svinēja savu 77. uzvaru F-1 pilota karjerā.

Hamiltons sacensības sāka no "pole-position" un turējās vadībā trasē, kurā tikpat kā nav iespējami apdzīšanas manevri. Otrais aiz viņa startā bija komandas biedrs Valteri Botass no Somijas, bet devītajā aplī, kurā avarēja mājinieks Šarls Leklērs no "Ferrari", viņš zaudēja savu otro pozīciju. Pitstopā viņa vadītajā spēkratā ietriecās nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull", kas Botasam lika atkāpties uz ceturto pozīciju. Avāriju izraisīja "Red Bull" tehniķi, kuri par ātru palaida Verstapena formulu.

Tikmēr pats Verstapens pakāpās uz otro vietu, kamēr trešais pēc incidenta bija "Ferrari" vācu pilots. Šādā pašā secībā piloti noturējās līdz finišam, lai gan pēdējos apļos Hamiltonam nācās atvairīt Verstapena uzbrukumus. Tiesa, nīderlandietis jau zināja, ka finišā par incidentu ar Botasu saņems piecu sekunžu sodu, tāpēc cerības uz uzvaru bija niecīgas.

Hamiltons noturēja aiz sevis Verstapenu un finišēja pirmais, atstājot aiz sevis Verstapenu, kurš pēc soda saņemšanas atkāpās uz ceturto vietu. Tikmēr otrais bija Fetels, bet trešo vietu guva Botass.

Tālāk sekoja francūzis Pjērs Gaslī ("Red Bull"), sestais bija spāņu braucējs Karloss Sainss juniors ("McLaren"), tālāk sekoja Krievijas pilots Daniils Kvjats ("Toro Rosso") un anglis Aleksandrs Albons ("Toro Roso"), devītais bija austrālietis Daniels Rikjardo ("Renault"), bet pie punkta tika arī francūzis Romēns Grožāns ("Haas"). Papildu punktu par ātro apli nopelnīja Gaslī.

Šajā posmā F-1 komandas startēja ar vairākām norādēm, pieminot nupat aizsaulē aizgājušo leģendu Nikiju Laudu. Austrijas pilots pēc braucēja gaitām vairākus gadus strādāja ar "Mercedes" komandu un boksos nereti bija redzams ar sarkanu naģeni. Godinot leģendāro pilotu, vairākas komandas un braucēji Monako sacīkstēs startēja ar speciāliem uzrakstiem un krāsojumu gan uz formulas, gan savām ķiverēm, tādējādi pieminot Laudu.

"Mercedes" piloti bija izcīnījuši dubultuzvaras visos iepriekšējos piecos šīs sezonas posmos, bet sestajā etapā Verstapena komandas izraisītā avārija, visticamāk, pārtrauca šo sēriju.

Līderis Hamiltons sešos posmos iekrājis 137 punktus, kamēr otrais ar 120 punktiem ir Botass. Tālāk ar 82 punktiem seko Fetels, ceturtais ar 78 puntkiem ir Verstapens, bet piektajā vietā ar 57 punktiem ir Leklērs.

Nākamais posms notiks pēc divām nedēļām Kanādā.