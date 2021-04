Iespaidīgā avārija Imolā: Botass iesmej par Rasela teoriju

"Mercedes" braucēja Valteri Botasa un "Williams pilota Džordža Rasela iespaidīgā avārija uz brīdi apturēja F-1 sezonas otrā posma sacensības Imolā, un abu braucēju vērtējums par notikumiem ir atšķirīgs.

Sacensību vidusdaļā, dodoties uz trases pirmo pagriezienu, Rasels cīņā par devīto vietu mēģināja tikt garām Botasam. Somijas autosportists aizstāvēja savu pozīciju, mēģinot konkurentam atstāt pēc iespējas mazāk vietas trasē. Imolas trase svētdien bija mitra, un Rasels pavisam nedaudz izbrauca ārpus trases, taču ar to pietika, lai viņš saslīdētu un ietriektos Botasā.

"Mums pirms sacensībām bija džentlmeņu vienošanās, ka situācijā, kad ātrāka mašīna ar atvērtu DRS sistēmu tuvojas, braucējs nemēģina pēdējā brīdī izspiest konkurentu no trases," pēc sacensībām Rasela teikto citēja "motorsport.com". "Kad mēģināju apdzīt, Valteri viegli sāka spiest mani no trases, tas mani pārsteidza, un es iebraucu slapjajā trases daļā."

"Williams" braucējs uzsvēra, ka šāds manevrs ir bīstams jebkurā trasē, īpaši jau šaurā Imolas trasē, kurā pirms sacensībām lija lietus.

Rasels ir "Mercedes" junioru akadēmijas pārstāvis un pretendē uz vietu šajā komandā nākamajā sezonā. Tiek spekulēts, ka Rasels komandā varētu nomainīt Botasu.

The incident that brought out red flags in Imola 🚩#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Z18dCPXwOZ