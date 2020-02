Izskatās tāpat, bet ar daudziem uzlabojumiem – 'Ferrari' prezentē jaunās F-1 sezonas mašīnu

F-1 komanda "Ferrari" otrdien Redžio di Emīlijas pilsētā prezentēja 2020. gada mašīnas krāsojumu, kas īpaši neatšķīrās no iepriekšējās sezonas.

"Ferrari" savu jauno modeli nosaukusi par "SF1000", jo šogad komanda svinēs savu 1000. sacīksti F-1 čempionātā. Lai arī vizuālais izskats nav būtiski mainījies, komandas vadītājs Matia Binoto uzsvēra, ka uzlabojumi ir veikti visai pamatīgi.

"Tā izskatās ļoti līdzīga, kā pērn, taču, ticiet man, tur ir ļoti daudz uzlabojumu," viņš uzsvēra. "Ferrari" galvenā problēma pērn bija aerodinamiskie elementi, jo jaudas agregāts bija viens no spēcīgākajiem visā čempionātā. "Šogad centīsimies panākt maksimālu piespiedējspēku visai mašīnai. Viss ir salikts pēc iespējas kompaktāk, lai mašīna būtu šaurāka. Es domāju, ka tas ir redzams."

Komandas pilots Sebastjans Fetels sacīja, ka jaunā formula ir apbrīnojams sasniegums. "Mēs varējām novērtēt mašīnu iepriekš un pamanījām, ka mašīnas aizmugure ir kļuvusi vēl krietni šaurāka," viņš sacīja. "Esam atraduši atjautīgus risinājumus, lai panāktu šādus uzlabojumus. Nespēju sagaidīt, kad varēšu ar to izbraukt, jo tas būs aizraujošāk nekā uz to skatīties."

👀 More angles on the SF1000 👀#F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/dJTOhVka5M