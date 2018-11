Jānis Baumanis šo 'World RX' sezonu noslēdz ar vēl vienu pusfinālu

Latvijas rallijkrosa braucējs Jānis Baumanis ("Team STARD") 2018. gada "World RX" sezonu Keiptaunā noslēdza ar vēl vienu pusfinālu, kurā izcīnīja piekto vietu.

Kā ziņojām, Jānis Baumanis sestdien pirmajā kvalifikācijā bija piektais, bet otrajā uzrādīja 11. ātrāko laiku, kas viņam deva astoto vietu kvalifikācijas kopvērtējumā.

Svētdien trešajā kvalifikācijas braucienā Baumanis tehnisku problēmu dēļ ierindojās tikai 17. pozīcijā, toties ceturtajā finišēja astotais. Kvalifikācijas summā Baumanim 135 punkti un devītā vieta, kas ļāva atkal kvalificēties pusfinālam, kur iekļuva 12 ātrākie piloti.

Pusfinālā, kurā startēja Jānis Baumanis, uzvarēja Johans Kristofersons, pārējās divas vietas, kas ļauj startēt finālā, ieguva brāļi Timijs un Kevins Hanseni. Kā minējām, Jānim Baumanim piektā vieta.

Jāpiebilst, ka šajā sezonā privātu komandu pārstāvošais Jānis Baumanis pusfinālam kvalificējās deviņos no 12 "World RX" čempionāta posmiem, turklāt vienā no tiem, Kanādā, iekļuva arī finālā, tāpēc bieži vien tika slavēts kā "best of the rest", labākais no pārējiem, kas nebrauc rūpnīcu komandās. Vienīgie trīs posmi, kuros Latvijas pilots nebija starp 12 labākajiem pēc kvalifikācijas, bija Lielbritānijā, Francijā un arī savā mājas sacīkstē Rīgā, Biķernieku trasē.

Otrajā pusfināla braucienā dramatiskā cīņā uzvarēja Kristofersona komandas biedrs Peters Solbergs, otrais Sebastjans Lēbs, trešais — Matiass Ekstroms.

"Pusfināls bija ļoti interesants un cerīgs, līdz brīdim, kad Jānis pārsita riepu," par šīs sezonas pēdējo braucienu stāsta Jāņa tēvs un menedžeris Andris Baumanis. "Otrajā aplī saskrējās Kevins Hansens un Andreass Bakerūds, otrais izstājās, bet Kevinam, acīmredzot, bija kāds transmisijas defekts, Jānis sāka ķert rokā, taču pārsita riepu un visas cerības [uz finālu] izgaisa. Keiptaunas posms aizvadīts godam, bet tāds tas sports ir... Fināls bija ļoti, ļoti tuvu."

Par sezonas pēdējā posma uzvarētāju kļuva Johans Kristofersons, otro vietu izrāva Ekstroms, trešais — Lēbs.

Divas stundas starp trešo un ceturto kvalifikāciju Jānim Baumanim un viņa komandai izvērtās ārkārtīgi "stresainas", jo bija jānovērš diezgan pamatīgas tehniskās problēmas dēļ norauta kardāna. "Tas, ko pēc trešās kvalifikācijas izdarīja mehāniķi, ir vienkārši neaprakstāms darbs, varoņdarbs," pastāstīja Andris Baumanis. "No boksiem mašīna izbrauca pēdējā brīdī. Kaut kādus sīkumus nepaguva novērst, kas nedaudz ietekmēja ātrumu trasē, bet galvenais, ka Jānis bija uz starta, Jānis bija ļoti motivēts un labi nobrauca, ar astoto rezultātu. Esam pusfinālā — minimālais uzdevums izpildīts!"

RX2 ieskaitē debitēja šāgada Eiropas čempions "Supercar" klasē Reinis Nitišs, pārstāvot "Sports Racing Technologies" (SRT) komandu. Sestdien pirmajos divos kvalifikācijas braucienos viņš ieņēma devīto un 12. vietu, bet svētdien finišēja 14. un desmitajā pozīcijā, kas summā deva 97 punktus un 13. pozīciju. Līdz ar to Nitišs pusfinālā neiekļuva, toties tas izdevās ar Latvijas licenci startējošajam krievu pilotam Vasīlijam Grjazinam (SRT), kuram pēc četrām kvalifikācijas kārtām ierindojās piektajā vietā.

Pusfinālā Vasīlijs Grjazins pārliecinoši uzvarēja savā braucienā un kvalificējās finālam. Tajā dramatiskā cīņā, kurā netrūka konkurentu kļūdu un avāriju, Vasīlijs izcīnīja trešo vietu, bet sezonu noslēdza piektajā pozīcijā. RX2 čempiona titulu ieguva Olivers Eriksons.