Jānis Baumanis Ungārijā sāks jauno Eiropas čempionāta sezonu rallijkrosā

Šajā nedēļas nogalē Nirādas trasē Ungārijā sāksies sešus posmus garā FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta 2022. gada sezona. Rallijkrosa entuziastiem Latvijā īpašu interesi šogad radīs "Euro RX1" klase, kurā par uzvarām cīnīsies pašmāju pilots Jānis Baumanis, kurš pievienojies Hansenu ģimenes vadītajai "#YellowSquad" vienībai un sacensībās startēs ar "Peugeot 208" automašīnu.

"Euro RX1" kalendārs

2022. gada "Euro RX1" sezonas kalendārā iekļauti kopumā seši posmi. Čempionāta starts paredzēts šajās brīvdienās, kad Ungārijā norisināsies sezonas pirmais posms. Sacensības vienkopus pulcēs ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotās rallijkrosa automašīnas – kā pilnpiedziņas "Euro RX1" klasē, tā arī priekšpiedziņas "Euro RX3" ieskaites klases spēkratus. Nirādas trasei šī būs atgriešanās Eiropas čempionātā, kura kalendārā tā pēdējo reizi tika iekļauta 2013. gadā. Trase var lepoties ar vairākiem tehniski sarežģītiem pagriezieniem un mainīgu reljefu, kas paver izdevību lieliskiem apdzīšanas manevriem.

Tikmēr nākamie pieci "Euro RX1" posmi, tai skaitā arī Rīgā notiekošais "Ferratum World RX of Rīga", paredzēti vienlaicīgi ar FIA pasaules rallijkrosa čempionāta norisēm – jūlija sākumā Zviedrijā, augusta vidū Norvēģijā, septembra sākumā Latvijā, septembra vidū Portugālē un oktobra sākumā Beļģijā.

"Euro RX1" dalībnieki

FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta "Euro RX1" dalībnieku vidū grūti atrast izteiktus favorītus, jo kopējais pilotu līmenis ir ļoti augsts. Un tomēr, viens no tiem būs latvietis Jānis Baumanis, kurš pēc lieliska 2021. gada sezonas noslēguma (kopvērtējumā iegūta trešā vieta), arī šogad atrodams starp "Euro RX1" vadošajiem dalībniekiem. 29 gadus vecais sportists šogad pārcēlies uz "#YellowSquad" komandu, kas ir daļa no leģendārās "Hansen Motorsport" vienības. Sacensībās Baumani redzēsim pie "Peugeot 208" automašīnas stūres, ar mērķi cīnīties par uzvarām posmos, gan sezonas kopvērtējumā.

"Esmu ārkārtīgi priecīgs par iespēju šosezon pievienoties #YellowSquad komandai," stāsta Jānis Baumanis. "Savu "Supercar" karjeru 2015. gadā sāku Hansenu komandā un ir lieliski atkal pievienoties pasaulē slavenākajai rallijkrosa komandai, lai veiktu pilnu "Euro RX" sezonu. Jau pērn startējot Eiropas rallijkrosa čempionātā pārliecinājos, cik daudz spēcīgu braucēju šeit startē un cik aizraujošas ir cīņas trasē. Esmu pārliecināts, ka šis gads būs vēl saistošāks, ar nepacietību gaidu iespēju parādīt savas spējas trasē un cīnīties par augstākajām vietām!"

"SET Promotion" sastāvā startēs divkārtējais Eiropas čempions Antons Marklunds, kurš tieši Ungārijā 2012. gadā nodrošināja titulu "TouringCar" ieskaitē, bet otro reizi par Eiropas čempionu ("Supercar" klasē, 2017. gadā), kronēts Rīgā notikušajās sacensībās . "Nirādas trasē, uz mīkstā grants seguma var braukt ar pilnu jaudu, kas man ļoti patīk. Lai viss izdotos, nepieciešama liela pārliecība un izteikta precizitāte. Tas ir ļoti izaicinoši, taču vienlaikus ļoti jautri. Izbaudīšu gada pirmo posmu kārtīgā rallijkrosa trasē."

Tāpat starp pretendentiem uz uzvaru pieskaitāms arī ledus meistars Žans Baptiste Dubors, kā arī pagājušās sezonas "Euro RX3" čempions Jurijs Beļevskis un pērn "Euro RX1" labākā debitanta balvu ieguvušais Siverts Svardals. Jārēķinās arī ar pērn pirmo uzvaru izcīnījušo Renē Minnihu, pasaules čempionātā pieredzi guvušo Enzo Idi, kā arī uzlecošo zvaigzni Patriku O'Donavanu un ilggadējo priekšpiedziņas mašīnu meistaru Ulriku Linnemanu.

Izmaiņas sacensību tehniskajos noteikumos

Līdz ar 2022. gada sezonas sākumu, stāsies spēkā arī vairākas izmaiņas sacensību norisē. Turpmāk, visos braucienos, arī izšķirošajos finālbraucienos, uz starta stāsies pieci piloti – turklāt, tie visi startēs no vienas starta līnijas, viens otram blakus.

Tāpat mainīta arī kārtība, kā noteikt pusfinālos startējošos dalībniekus. Ja iepriekš ātrākie 12 tika noteikti visu četru kvalifikācijas kārtu kopvērtējumā, tad šogad ieviesta atsevišķa Progresa kārta, pēc kuras rezultātiem noteiks pusfinālos startējošos desmit pilotus. Kā tieši šī kārta mainīs rallijkrosa sacensību posmu norises kārtību un cik ļoti ietekmēs rezultātus – par to varēsim pārliecināties nedēļas nogales laikā – posms Ungārijā būs pirmais, kura laikā tiks izmantots šāds formāts.

Tāpat šogad mainīta arī punktu skaitīšanas sistēma. Turpmāk čempionāta ieskaites punktus piešķirs tikai par izcīnīto vietu sacensību nedēļas nogales izskaņā, nevis dažādos tās posmos – pēc kvalifikācijas kārtām, pusfinālā un finālā, kā tas bijis līdz šim. Kā arī, mainīta arī vienam pilotam maksimāli pieejamā punktu summa – posma uzvarētājam turpmāk piešķirs 20 punktus, bet 15.vietas īpašniekam – vienu.

Norises grafiks

Nemainīgs gan ir palicis posma norises grafiks, un arī šogad treniņbraucieni un pirmās kvalifikācijas kārtas norisināsies sestdien, tikmēr svētdien paredzēti izšķirošie notikumi – noslēdzošā kvalifikācijas kārta, progresa kārta, pusfināli un finālbrauciens, kura laikā noskaidrot Ungārijas posma uzvarētāju.

Tiešraides translācijas

Visu sacensību braucienu translācijas no visdažādākajiem rakursiem kā tiešraidē, tā arī atkārtojumā būs vērojamas RX+ platformā. Platformas pieejas kods, lai vērotu FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta pirmā posma norises maksā 7,99 eiro, bet pilnas sezonas abonements, tajā skaitā iekļaujot arī visus FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posmus, šobrīd pieejams par 49,99 eiro.

FIA EIROPAS RALLIJKROSA ČEMPIONĀTA KALENDĀRS, EURO RX1 KLASE



1.posms 21.-22. maijs Euro RX of Hungary

2.posms 2.-3. jūlijs Cooper Tires World RX of Sweden

3.posms 13.-14. augusts Ramudden World RX of Norway

4.posms 3.-4. septembris Ferratum World RX of Rīga

5.posms 17.-18. septembris Lusorecursos World RX of Portugal

6.posms 9.-10. oktobris Benelux World RX of Spa-Francorchamps

NORISES GRAFIKS

Sestdiena, 21. maijs

11.00 Treniņbraucieni

14.00 1. kvalifikācija (Euro RX3, Euro RX1)

16.00 2. kvalifikācija (Euro RX3, Euro RX1)

Svētdiena, 22. maijs

11.00 Treniņbraucieni

12.30 3. kvalifikācija (Euro RX3, Euro RX1)

15.30 Progresa kārta (Euro RX3, Euro RX1)

18.00 Finālbraucieni