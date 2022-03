Jānis Hāns izcīna uzvaru prestižajās 'Dutch Time Attack' sacensībās Nīderlandē

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 27. martā, latviešu braucējs un autošosejas komandas "LV Racing" pārstāvis Jānis Hāns debitēja Nīderlandes sacensību seriālā "Dutch Time Attack", kas norisinājās "TT Circuit Assen" motosporta sacīkšu trasē. Saskaroties ar nelielām tehniskām problēmām, kuras komanda spēja atrisināt, Jānis atgriezās trasē un izcīnija uzvaru sacensību prestižākajā klasē "Super Pro".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Super Pro" klasē uz starta stājās dažāda līmeņa un marku sporta automašīnas, piemēram, "Honda S2000", "Mitsubishi Lancer Evolution VIII", "Nissan Skyline R33" un citas. "LV Racing" komandas braucējs sacensībām bija sagatavojis "Subaru Impreza GTT" sporta automašīnu. Trasē, sacensību laikā, sasniegtais vidējais ātrums bija 153,87 km/h.

Savās emocijās un pārdomās dalās latviešu sportists Jānis Hāns: "Trasē ieradāmies sestdienas vakarā, līdz tam pavadītas garas stundas, gaidot prāmi un peldot, – patīkams atvieglojums nonākot galā. Sacensību dienas rīts svētdien mums iesākās visai mierīgi, bijām jau sagatavojušies uz pirmajiem brīvajiem treniņiem. Devos trasē un ātri sapratu, ka ir radušās diezgan lielas aerodinamiskas problēmas, tāpēc šo braucienu nācās izlaist un bija jāmēģina divu stundu laikā problēmu novērst un atgriezties uz starta otrajā brīvo treniņu braucienā. Pēc otrā brauciena saskārāmies ar dažām "bērnu slimībām", komanda novērsa tās, un pirmajā kvalifikācijā bija jāspēj pielāgoties izmaiņām automašīnā."



"Jāsaka, ka arī pēc pirmās kvalifikācijas bija nepieciešams operatīvs komandas darbs pie automašīnas, bet par to liels paldies "LV Racing" puišiem, viņi spēja izdarīt visu, kas bija jāpaveic. Otrajā kvalifikācijā jau bija patīkami braukt, šajā braucienā man bija tikai viena iespēja, lai uzstādītu labu rezultātu, to arī izmantoju. Superfināla braucienā man ļoti palīdzēja inženiera iesaiste, jo ar viņa palīdzību salikām atskaites punktus, kuriem es varēju sekot līdzi – tie ļāva redzēt, vai es pārspēju vai atpalieku no sava līdz tam labākā apļa laika. Pieļāvu nelielu kļūdu vienā trases daļā, bet pārējais aplis tika veikts bez kļūdām, un tā arī izcīnīta uzvara," stāsta Hāns.

"Sacensību formāts paredz to, ka uzvar labākais apļa laiks nevis vietu sadalījums, tāpēc nobraucot vēl nezināju, ka esmu uzvarējis. Tiklīdz paziņoja, ka esmu pirmais, es biju priecīgs, bet viens iekšējais mērķis, nobraukt apli zem 1 min 46 sekundēm, netika piepildīts, tāpēc mērķēsim to labot nākamajās sacensībās. Prieks par iespēju kāpt uz goda pjedestāla, tikai jāsaka gan, ka ar šampanieti šie džeki tik labi nelaistās, to mēs mājās darām labāk."

"Runājot par trasi, ātruma ziņā to nevar salīdzināt ar trasēm Baltijā, jo braukt līkumu sasaisti uz 200 km/h ir emocijās neaprakstāmi. Maksimāli trasē bija iespējams sasniegt 240 km/h, tajā brīdi tās skaņas un vēja plūsmas, kas skrien ap mašīnu ir iespaidīgas. No šīm sacensībām varu teikt pavisam atklāti, mērķtiecīgs darbs simulatorā, kā arī ar sevi, var dot patiesi daudz augstu rezultātu sasniegšanā!"

"Braucot trasē, lielu prieku sagādāja skatītāji, tas brīdis, kad tevi vēro aptuveni 15 000 cilvēku, ir neaprakstāms, šo nevar salīdzināt ar sacensībām Latvijā vai Baltijā. Seriāla rīkotāji gaidīs mūs arī nākamajās sacensībās, to arī plānojam īstenot."