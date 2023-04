Jonass kritienos Šveicē iedzīvojies savainojumā un nestartēs nākamajās sacensībās

Latvijas motosportists Pauls Jonass savainojumu dēļ nepiedalīsies nākamajā pasaules motokrosa čempionāta posmā - Itālijas "Grand Prix", vēsta viņa pārstāvētā "Standing Construct Honda" komanda.

Kā zināms, iepriekšējā posmā - Šveices "Grand Prix" - Jonass nefinišēja abos braucienos. Latvitis piedzīvoja kritienus un bez gūtiem punktiem ieņēma 37.vietu.

"Diemžēl Pauls Jonass Itālijā nestartēs," teikts viņa komandas paziņojumā. "Jonass piedzīvoja traku kritienu Šveices "Grand Prix" otrajā braucienā, kā rezultātā guva nopietnus sasitumus un lielas hematomas gurnā un augšstilbā."

"Konsultējoties ar ārstiem kļuvis skaidrs, ka tuvākajās dienās viņš ar motociklu braukt nevarēs. Tas licis pieņemt grūtu lēmumu par nākamā posma izlaišanu," Jonasa stāvokli raksturo vienība. "Tagad Pauls koncentrēsies uz atveseļošanos, lai jau pēc divām nedēļām būtu gatavs startēt Portugāles "Grand Prix". Paldies visiem līdzjutējiem par atbalstu!"

Pēc trim posmiem 2023.gada MXGP sacensību kopvērtējumā līderis ar 155 punktiem ir spānis Horhe Prado no "Gas Gas" vienības, otrais ar 134 punktiem ir nīderlandietis Džefrijs Herlings no KTM, bet labāko trijnieku noslēdz "Yamaha" braucējs Maksims Reno no Francijas, kura kontā ir 131 punkts.

Jonass ar 56 punktiem ieņem 11.vietu, bet viņa komandas biedrs Braiens Bogers no Nīderlandes ar 39 punktiem ir 16.pozīcijā.

Šosezon kopumā paredzēti 19 posmi.

2022.gada čempionātā uzvarēja slovēnis Tims Gajsers, aiz sevis atstājot šveicieti Žeremī Sīveru un spāni Horhi Prado.

Latvijas motosportists Jonass, kurš nestartēja trijos posmos, sezonu noslēdza devītajā pozīcijā.