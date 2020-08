Karro: vislabāk patika pirmās dienas braucieni, jo sanāca izmantot savu taktiku

Pasaules čempionāta motokrosā prestižākajā klasē (MXGP) no trim Latvijas posmiem visvairāk pie sirds gāja pirmās sacensību dienas braucieni, jo tajos izdevās izmantot konkurentiem līdz tam vēl nezināmas taktiskās viltības, teica Latvijas motokrosa braucējs Matīss Karro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka Latviju Ķegumā trijos MXGP posmos pārstāvēs motokrosa braucēji Matīss Karro un Kārlis Sabulis.

"Sezonu iesāku ar domu, ka startēšu Baltijas sacīkstēs Latvijā un Igaunijā. Viss aizritēja diezgan labi, taču, pateicoties komandas "MX Moduls" un ceļu būves uzņēmuma "Binders" atbalstam, man bija iespēja atgriezties MXGP sacensībās," ceļu līdz startiem MXGP posmos Latvijā skaidroja Karro. "Šeit ir nepieciešams liels finansējums un laba tehnika."

Izmaksas tehnikā (motociklam) šāda līmeņa sacensībās rakstāmas vismaz piecu un reizēm pat sešu ciparu skaitļos, savukārt Karro atklāja, ka viņam izdevies "pasprukt" zem šīs latiņas. Protams, saprotot, ka tehnika ne tuvu nav viskonkurētspējīgākajā līmenī.

"Ir bijušas patīkamas atmiņas no MXGP posmiem Latvijā. Viss veiksmīgi sakrita un operatīvi sakārtojās. Par laimi, nebija jācīnās un jāmeklē finansējums, kā tas bijis iepriekšējos gados, tāpēc arī tika pieņemts lēmums startēt," teica apenietis.

Karro iepriekš MXGP klasē brauca 2018. gadā, kad aizvadīja piecus no 20 posmiem. Lai arī šo sezonu pamatīgi ietekmēja Covid-19 radītā pandēmija, motokrosa braucējs zināja, ka konkurenti nebūs sēdējuši, rokas klēpī salikuši. Pašam sportistam iepriekšējos gados vairākkārt nācies pamatīgi satraumēt kājas, īpaši ceļgalus, tāpēc savulaik piekoptā taktika – skrien pēc katras vietas – šoreiz netika pielietota.

"Zināju, ka neviens pasaules čempionātā negulēs mājās un negaidīs, kad pāries vīruss. Visi darīs savu darbu," uzsvēra Karro. "Nav viegli, nav viegli. Tāpat arī trase Ķegumā ir izveidota ļoti sarežģīta. Iepriekš, kad braucu komandās un dzīvoju ārzemēs, biju jau pieradis pie šādām trasēm, taču Baltijā mums nav tāda tipa trases, tāpēc nespēju vēl tik ātri adaptēties."

"Ir satraukums, jo kaut ko var manīt. Tāpat pagājušajā gadā šeit nelāgi traumēju kaklu. Svētdien bija pirmais posms Latvijā, bet pirmdien no rīta jau jutu spēcīgas sāpes ceļgalā. Pateicoties ārstiem un fizioterapeitiem, varēju turpināt startēt sacensībās," stāstīja Karro.

"Par traumām nevajag domāt, tad arī kaut kas notiks," uz smaida un labo domu spēku norāda sportists.

Tāpat Karro nenoliedza, ka bijis mazais sapnis par konkrētu vietu, taču, lai sasniegtu atzīstamu rezultātu MXGP klasē, dienu no dienas jāievēro strikts režīms, un treniņi jāaizvada augsta līmeņa trasēs ārzemēs.

Posmos Latvijā gan palīdzējis ļoti nozīmīgs apstāklis – sacensībās netika aizvadīti treniņi, pēc kuriem ierasti seko kvalifikācija un divi Lielās balvas braucieni nākamajā dienā. Covid-19 radītās situācijas dēļ, sportisti vienā dienā aizvadīja gan kvalifikācijas, gan abus sacensību braucienus, taču treniņi netika aizvadīti.

"Protams, ir sapnis ielauzties divdesmitniekā un iegūt vienu punktu, taču šoreiz prātīgi un ar galvu," Ķeguma "Grand Prix" posmā pēc pirmā brauciena teica Karro. "Ir liels slogs, taču labi, ka viss noris vienā dienā. Nav tā, ka sestdienā izlādējies un pēc tam domā, ko darīt svētdien. Man patīk, ka visi braucieni notiek vienā dienā."

Runājot par jau iepriekš aizvadītajiem braucieniem, Karro visvairāk patikuši pirmie, jo tajos izdevies izmantot mājas trases priekšrocības. Vēlāk šos meistarstiķus atkoduši arī pārējie braucēji.

"Domāju, ka pēc pirmajiem braucieniem visi apskatījās ierakstus un atkoda manu ideju," smaidīdams teica Karro. "Bija sava taktika. Svarīga ir kvalifikācija, tad arī var mēģināt braukt pa ārmalu."

"Pēc sajūtām vislabāk bija trešdien, lai arī dienas pirmajā pusē nevarēju saprast, kas ar mani notiek. Vēlāk gan savācos un prieks, ka varēju braukt vienā grupā ar konkurentiem. Biju arī iekšā pirmajā divdesmitniekā, taču galotnē nedaudz pietrūka," skaidroja Karro.

Nākotnē MXGP klasē Latviju, iespējams, pārstāvēs arī Kārlis Sabulis, kuram posmi Ķegumā bija debija prestižākajā motokrosa klasē. Savukārt vēl viens uzvārds starp abiem latviešiem noteikti nebūs manāms, jo pilnvērtīga atgriešanās elites apritē nav Karro plānos.

"To es varu garantēti pateikt, ka nē," nepārprotamu atbildi par atgriešanos MXGP klasē sniedza sportists. "Esmu tur bijis daudzus gadus, un ir piedzīvotas ļoti daudz traumas. Man ir bijis režīms, tāpēc zinu, ko tas prasa. Atceros, kad dienas pavadīju treniņos, ēdot, guļot un veicot papildu darbu, bet desmitos jau gāju gulēt. Tāpat sekoju līdzi uzturam – skaitīju kalorijas."

"Tā arī bija mana labākā sezona 2014. gadā. Tās ir patīkamas atmiņas, bet vai es vēlos tur atgriezties? Bija emocijas, labi rezultāti – patīkami. Dzīvē laiks iet uz priekšu, un viss attīstās. Tāpat arī motokross," atzina motosportistis.

"Lai to darītu, ir jābūt labam pamatam apakšā. Tāpat arī pašam jāatrod motivācija un gribasspēks, lai to izdarītu. Sevi es noteikti nenorakstu, taču ķermenis ir diezgan noguris no traumām. Vairāk vēlos šo sporta veidu izbaudīt tepat mājās," skaidroja Karro, atzīmējot, ka lieliskas emocijas iespējams iegūt arī Latvijā un Igaunijā, kur par fanu atbalstu nevar sūdzēties.

Augstvērtīgāko rezultātu Karro sasniedza Ķeguma "Grand Prix" otrajā braucienā – 21. pozīcija. Ar šo braucienu arī noslēdzās nedēļu garais motokrosa maratons Ķegumā, kur pēc kārtas noritēja trīs pasaules čempionāta posmi.

Karro pirmajā un arī trešajā posmā Latvijā ierindojās 25. vietā kopvērtējumā, bet otrajā viņš ierindojās trīs pozīcijas zemāk un tā arī netika pie ieskaites punktiem.

Debiju MXGP klasē Karro piedzīvoja 2012. gadā. Togad sportists nepiedalījās astoņos posmos, taču tas viņa neliedza ierindoties 17. vietā.

2018. gada sezonu, kas Karro MXGP klasē līdz šim arī bija pēdējā, viņš noslēdza 44.vietā starp 53 braucējiem. Veiksmīgākā sezona padevās 2014. gadā, kad tika izcīnīta 13. pozīcija starp 77 braucējiem.

Turpmākajos gados Karro iedzīvojās vairākos nopietnos savainojumos, kā rezultātā MXGP klasē nestartēja trīs sezonas pēc kārtas (no 2015.-2017. gadam).

Iepriekš karjerā sportists 2008. gadā tika kronēts par pasaules junioru čempionu.