Kārtējās 'Ferrari' neveiksmes ļauj Hamiltonam uzvarēt Bahreinā

Pašreizējais pasaules čempions, brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes" komandas svētdien guva uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta otrajā posmā – Bahreinas "Grand Prix", taču viņa panākumu pamatīgi sekmēja kārtējās sīvāko konkurentu "Ferrari" pilotu nedienas.

Hamiltons svētdien izcīnīja 74. uzvaru savā F-1 karjerā, kamēr otrais bija viņa komandas biedrs Valteri Botass no Somijas. Uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena tikmēr kāpa "Ferrari" braucējs Šarls Leklērs no Monako, kuru gan, tobrīd esot līderim, pēdējos desmit apļos piemeklēja tehniskas problēmas un viņu apdzina abi "Mercedes" braucēji.

Tikmēr otrs "Ferrari" pilots Sebastjans Fetels no Vācijas turējās otrajā vietā, taču pēc cīņas ar Hamiltonu un priekšējā antispārna zaudēšanas viņš bija spiests samierināties ar piekto pozīciju.

Sestdien Leklērs izcīnīja savu pirmo "pole-position" karjerā, bet svētdienas sacīkšu startā viņam to neizdevās nosargāt, jo Monako pilotam garām patraucās komandas biedrs Fetels un arī Botass, to paveicot pirmajos līkumos. Tiesa, otrā apļa sākumā Leklērs otro pozīciju atguva, tāpēc "Ferrari" pilotiem izveidojās divvadība, bet abi "Mercedes" piloti Botass un Hamiltons tikmēr apmainījās vietām. Savukārt sestajā aplī, būdams ātrāks par savu komandas biedru, Leklērs apdzina Fetelu un pārņēma vadību, bet situācija nemainījās pēc pirmajiem boksu apmeklējumiem.

Sacensību laikā Fetels gan aizvadīja spraigu cīņu ar Hamiltonu, kas vācietim 38. aplī bija liktenīga, jo viņš pēc dueļa sagriezās, turklāt pēc kontakta ar "Williams" komandas britu braucēju Džordžu Raselu viņš zaudēja savu priekšējo antispārnu. Tas neveiksmīgajam "Ferrari" braucējam jau trešo reizi lika doties boksos, kā rezultātā viņš trasē atgriezās tikai astotajā vietā - vairāk nekā minūti aiz līdera Leklēra.

Šī posma izskaņā neveiksmes sāka piemeklēt arī otru "Ferrari" pilotu Leklēru, kurš desmit apļus pirms finiša pavēstīja, ka viņa formulai sāk zust jauda, bet apli vēlāk jau viņu apdzina Hamiltons, turklāt brīdi vēlāk to izdarīja arī Botass. Savukārt pāris pēdējos apļos trasē devās drošības automašīna, jo vienā aplī dzinēji pārstāja darboties abiem "Renault" pilotiem - vācietim Niko Hilkenbergam un austrālietim Danielam Rikjardo.

Noslēgumā pirmo trijnieku aizņēma Hamiltons, Botass un Leklērs, kuriem sekoja nīderlandietis Makss Verstapens ("Red Bull"), Fetels, brits Lendo Noriss ("McLaren"), soms Kimi Raikonens ("Alfa Romeo"), francūzis Pjērs Gaslī ("Red Bull"), bet pirmo desmitnieku noslēdza brits Aleksandrs Albons ("Toro Rosso") un meksikānis Serhio Peress ("Racing Point").

Leklērs šajā posmā nopelnīja papildus punktu par ātrāko apļa laika.

Pēc diviem posmiem kopvērtējumā līderis ar 44 punktiem ir Botass, no kura par punktu atpaliek Hamiltons. Trešais ar 27 punktiem ir Verstapens, kamēr uzreiz aiz pirmā trijnieka ar 26 un 22 punktiem atrodas attiecīgi Leklērs un Fetels.

Sezonas trešais F-1 posms notiks 14. aprīlī Ķīnā.

Pirms divām nedēļām Austrālijā, kur notika sezonas pirmais posms, uzvarēja Botass, kurš aiz sevis atstāja Hamiltonu un Verstapenu, kamēr uzreiz aiz goda pjedestāla palika Fetels un Leklērs.