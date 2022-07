Ķīnietis Guaņju Džou piedzīvo smagu avāriju Silverstonas F-1 posma startā

F-1 posms Silverstonas trasē svētdien iesākās ar smagu avāriju, kurā "Alfa Romeo" pilota Guaņju Džou apgāzās otrādi un ieslīdēja aizsargbarjerā.

Džou cieta avārijā, kad pašā sacensību sākumā vietu trasē nesadalīja viņš, Pjērs Gaslī ("AlphaTauri") un Džordžs Rasels ("Mercedes"). Ķīnietis šajā avārijā nebija vainojams, jo viņa formulā ietriecās Rasels, kurš pirms tam sadūrās ar Gaslī. Džou spēkrats apgāzās otrādi un lielā slīdēja aizsargbarjerā, kas pasargāja līdzjutējus. Formula pārlidoja pāri sakrautajai riepu barjerai.

Tam visam sekoja ķēdes reakcija, un sadursmes piedzīvoja arī citi piloti. Ilgu laiku televīzijas tiešraidē netika rādīta Džou formula pēc avārijas, kā arī atkārtojums. Trasē tika parādīti sarkanie karogi.

Džou un Alekss Albons ("Williams") tika nogādāti medicīnas centrā. Tika ziņots, ka ķīnietis tika pārvietots nestuvēs, bet viņš pats kustējās. "Sky F1" precizēja, ka Džou bijis pie samaņas, kad pie viņa piesteidzās drošības darbinieki.

Šajā avārijā no nopietnākām traumām Džou arī pasargāja "Halo" drošības sistēma.

I hope Zhou is okay after that crash it was worse than it looked #BritishGP pic.twitter.com/RI0Z1WQ7AU