F-1 jaunā sezona gaidāmajā nedēļas nogalē sāksies Sakiras trasē Bahreinā, kur pirms pāris dienām risinājās pirmsezonas testi, kuros komandas turpināja pārbaudīt savas jaunās formulas. Savos iespaidos par redzēto dalījās autosporta žurnālists Aldis Putniņš un autosportists un Drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks.

Viņi "F1LV Podkāsta" sezonas pirmajā raidījumā šoreiz sprieda par komandu spēku samēriem, par to, kuri varētu būt līderi un kurām komandām vēl jāizmanto atlikušās dienas cītīgam darbam.

Raidījumā viņi secināja, ka līderu grupā nemainīgi no pagājušā gada būs "Mercedes" un "Red Bull" komandas, kurām noteikti ir pievienojusies "Ferrari", kas pagājušā gadā izmantoja laiku, lai savlaicīgi sāktu gatavoties jaunai sezonai, kamēr priekšplānā notika bezkompromisa cīņa par titulu. Līdz ar to visiem F-1 līdzjutējiem ir cerība, ka par pilotu čempiona titulu šogad cīnīsies nevis divi braucēji, bet vismaz trīs, četri vai pat pieci vadošo komandu pārstāvji. Taču, kurš no viņiem ir favorīts uz pirmo posmu - par to vairāk podkāstā.

Tostarp sekotāju grupā šogad būs lielas pārvērtības. Nav izslēgts, ka cīņa par pēdējiem pieejamajiem punktiem būs sīvāka nekā jebkad iepriekš. Arī tādas komandas kā "Alfa Romeo", "Williams" un "Haas", kas iepriekšējos gados nevarēja palepoties ar regulāriem finišiem punktos, šogad izskatās būs pārvarējušas aizu, kas tas šķīra no vidus ešelona komandām un būs gatavas cīnīties par izkļūšanu no kvalifikācijas pirmās kārtas.