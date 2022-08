Kristofersons uzvar jaunās FIA pasaules rallijkrosa čempionāta sezonas pirmajā posmā

Norvēģijā, Hellas rallijkrosa trasē, noslēdzies pirmais jaunās FIA pasaules rallijkrosa čempionāta elektriskās ēras posms "Ramudden World RX of Norway", tajā uzvaru izcīnot esošajam pasaules čempionam Johanam Kristofersonam.

Uz goda pjedestāla kāpa arī Timijs Hansens un Ole Kristians Veibijs. Tikmēr FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta RX1 klasē uz goda pjedestāla trešās pakāpiena arī latvietis Jānis Baumanis.

Četrkārtējais World RX čempions Johans Kristofersons ("Volkswagen Dealerteam BAUHAUS") svētdienu uzsāka veiksmīgi, izcīnot uzvaru savā trešās kvalifikācijas braucienā. Tikmēr trešās kvalifikācijas kārtas otrajā braucienā ātrākais bija Kristofersona galvenais konkurents Timijs Hansens ("Hansen World RX Team"), kopvērtējumā gan par 1,610 sekundēm ātrāks izrādījās Kristofersona rezultāts. Aiz abiem līderiem ierindojās Timija brālis Kevins Hansens ("Hansen World RX Team"), bet pie ceturtā laika tika pasaules rallijkrosa čempionāta debitante Klāra Andersone ("Construction Equipment Dealer Team").

Pēc trīs kvalifikācijas kārtām līderu trijniekā atradās Kristofersons un abi brāļi Hanseni, Timijam apsteidzot brāli Kevinu. Ceturtajā pozīcijā palika Kristofersona komandas biedrs Ole Kristians Veibijs, kuram sekoja abi Construction Equipment Dealer Team braucēji Niklass Gronholms un Andersone, savukārt noslēdzošajās pozīcijās palika Gustavs Bergstroms, kurš startē ar trešo Volkswagen Dealerteam BAUHAUS sagatavoto auto un Renē Mjunihs ("ALL-INKL.COM Muennich Motorsport"). Pēc šiem rezultātiem braucēji tiek pie iespējas izvēlēties pozīcijas progresijas kārtai.

Tā kā "World RX" konkurencē uz starta kopumā stājās 8 piloti, visi kvalificējās pusfināliem, progresijas kārtā sadalot starta vietas izšķirošajām cīņām. Pirmajā progresijas kārtas braucienā uz starta stājās Kristofersons, K. Hansens, Bergstroms un Gronholms. Jau pirmajā aplī sadursmi piedzīvoja Gronholms, nolaužot sava auto riteni, savukārt Kristofersons veica pārliecinošu braucienu, nosargājot līderpozīciju un izcīnot uzvaru, apsteidzot Hansenu un Bergstromu. Otrajā braucienā startēja T. Hansens, Veibijs, kā arī Andersone un Mjunihs. Jau startā vadībā izvirzījās Hansens, kamēr Andersonei gandrīz izdevās apsteigt Veibiju cīņā par otro pozīciju. Brauciena laikā Veibijs sāka tuvoties līderim, tomēr pēc pēdējā aplī veiktā džokerapļa Hansenam izdevās nosargāt uzvaru braucienā. Veibijs piekāpās par mazliet vairāk kā sekundi, bet viņam cieši aizmugurē finišēja Andersone, Mjuniham noslēdzot otro progresijas braucienu.

Šogad mainījies arī pusfinālu un finālu formāts – katrā pusfinālā un arī finālbraucienā startē pieci braucēji (šajā posmā "World RX" četri), no kuriem katra pusfināla pirmo divu vietu ieguvēji automātiski kvalificējas finālam, savukārt atlikušo brīvo vietu iegūst ātrākais trešās vietas ieguvējs pēc kvalifikāciju rezultātiem.

Pirmā pusfināla startā no pole position startējošais Kristofersons aizķērās startā, atkrītot uz pēdējo vietu. Brauciena vadībā izvirzījās Veibijs, kamēr Bergstroms un Mjunihs sekoja aizmugurē. Kristofersonam gana ātri izdevās noķert un apdzīt Mjunihu, pēcāk dodoties džokerī. Kristofersons turpināja pakaļdzīšanos abiem līderiem, tomēr Veibijam pēc sava džokera izdevās atgriezties priekšā. Bergstroms savu džokerapli atlika līdz pēdējam aplim, pēc tā atkāpjoties uz trešo vietu un priekšā palaižot savus komandas biedrus Veibiju un Kristofersonu, kuri tādējādi ierindojās pirmajās divās vietās, kvalificējoties finālam. Otrajā pusfinālā startēja brāļi Hanseni, Gronholms un Andersone. Pirmajā līkumā pamatīga grūstīšanās, kurā lielākais neveiksminieks bija Kevins Hansens, savukārt brauciena vadībā izvirzījās Gronholms. Timijs Hansens mēģināja pacelties augstāk ātrāk dodoties džokerī, tomēr Gronholms nākamajā aplī veiksmīgi nosedza zviedru pilotu, izcīnot brauciena uzvaru. T. Hansens finišēja otrajā vietā, kamēr trešā palika Andersone, savās debijas sacensībās pasaules čempionātā tiekot pie iespējas cīnīties par goda pjedestālu.

Finālā pirmā starta vieta pienācās Veibijam, kuram blakus stājās Gronholms, Kristofersons, T. Hansens un pirmā daiļā dzimuma pārstāve World RX finālbraucienu vēsturē – Andersone. Pirmajos līkumos ļoti aizraujoša cīņa starp visiem braucējiem, vienubrīd pat trīs mašīnām līkumā braucot sānu pie sāna. Kā līderis no šīs cīņas izbrauca Kristofersons, bet Hansens turpināja sekoja turpat aizmugurē. Gronholms ļoti ātri devās savā džokeraplī, atkrītot uz piekto vietu, kamēr priekšā braucošie cieši sekoja viens aiz otra. Hansens aizsargāja savu pozīciju no Veibija, abiem dodoties džokeraplī vienā aplī un paliekot otrajā un trešajā vietā. Andersone savu džokerapli veica kā pēdējā, trasē atgriežoties pāris metru priekšā komandas biedram Gronholmam. Pēc stabila brauciena pirmais rūtoto karogu sasniedza Kristofersons, sezonu uzsākot ar uzvaru "Ramudden World RX of Norway" posmā, bet goda pjedestāla pozīcijās arī Hansens un Veibijs, kuram šis bija pirmais "World RX" finālbrauciens karjerā. Andersonei lielisks rezultāts un finišs ceturtajā vietā, apsteidzot Gronholmu.

Johans Kristofersons pēc finiša stāsta: "Lieliski izcīnīt uzvaru finālā, īpaši pēc pusfināla, kurā man bija tehniskas problēmas un nezināju, ko iesākt. Esmu ļoti priecīgs, ka izdevās uzvarēt. Šī pirmā elektroauto nedēļas nogale nesusi gan pozitīvu, gan negatīvu pieredzi, bet arī mums viss ir pilnīgi jauns un ir daudz jauna ko apgūt. Liels paldies komandai un gribu apsveikt visas mašīnas, kas ir uz starta, jo šis ir bijis grūts laiks visām komandām. Prieks arī redzēt skatītājus, prieks par Kristianu un to, ka esam arī komandu kopvērtējuma vadībā!"

FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta Euro RX1 klasē Jānis Baumanis ("#YellowSquad") veica ļoti ātru trešās kvalifikācijas braucienu, izcīnot uzvaru savā braucienā, tomēr pēdējā braucienā startējošie Antons Marklunds ("Set Promotion"), Andreass Bakeruds ("EKS") un Freizers Makkonels ("Betomik Racing Team") spēja uzrādīt labākus laikus, atbīdot Baumani uz ceturto pozīciju trešās kārtas kopvērtējumā. Pirms progresijas kārtas Marklunds ar trīs uzvarām ierindojās pirmajā vietā, kamēr Bakeruds un Makkonels viņam seko otrajā un trešajā pozīcijā. Baumanim pēc kvalifikācijām piektais rezultāts, starp latvieti un līderiem ierindojoties Enzo Idem ("EKS").

"Euro RX1" klasē norisinājās četri progresijas kārtas braucieni, no kuriem katra brauciena trīs ātrākie piloti uzreiz kvalificējās pusfinālam, bet atlikušās vietas aizpildīja ātrākie ceturto vietu ieguvēji. Baumanis savā braucienā finišēja otrajā vietā, piekāpjoties vien čempionāta līderim Marklundam. Pārējos progresijas kārtas braucienos pie uzvarām tika Bakeruds, Makkonels un Ide.

Braucēji tika sadalīti trīs pusfinālu braucienos, no kuriem katra uzvarētājs uzreiz kvalificējās finālam, bet divi labākie otro vietu ieguvēji tika pie atlikušajām divām vietām. Pirmajā pusfinālā Marklunds izcīnīja pārliecinošu uzvaru, pārspējot Sondre Evjenu un Attilu Mozeru. Braucienu labi iesāka arī Ide, tomēr brauciena turpinājumā nācās izstāties mašīnas bojājumu dēļ, kas iegūti brauciena sākumā iesaistoties kontakta cīņās ar konkurentiem. Otrajā braucienā uz starta blakus Bakerudam stājās Baumanis, kā arī Dāvids Nordgārds, Marcins Gagackis un Frenks Valle. Pēc starta Baumanis uzreiz iekārtojās aiz Bakeruda, kamēr aizmugurē esošie savā starpā uzsāka kontakta cīņu.

Turpinājumā abi līderi spēja veikt stabilu braucienu, atraujoties no sekotājiem, tomēr Baumanim tā arī neizdevās tikt garām norvēģim Bakerudam, paliekot otrajā vietā. Trešajā braucienā pārliecinošu uzvaru guva Makkonels, pievienojoties Marklundam, Evjenam, Bakerudam un Baumanim finālā.

Fināla braucienā Makkonels palika stāvot startā, bet Bakeruds izcīnīja līderpozīciju pirmajā līkumā.

Aiz Bakeruda iekārtojās Evjens un Baumanis. Pēc pirmā līkuma sadursmēm arī Marklunda auto tika pamatīgi apskādēts, atstājot trīs līderus savstarpējā cīņā. Baumanis vairākkārtīgi mēģināja atrast ceļu garām Evjenam, tomēr tas neizdevās, Latvijas autosportistam sacensības noslēdzot trešajā pozīcijā. Bakeruds ar ļoti pārliecinošu braucienu izcīnīja savu pirmo uzvaru sezonā, kopvērtējuma tabulā paceļoties uz trešo vietu. Šobrīd kopvērtējuma līderis ar 52 punktiem ir Marklunds, bet ar attiecīgi 35 un 33 punktiem viņam seko Baumanis un Bakeruds.

Latvijas līdzjutējiem labi pazīstamais Andreass Bakeruds pēc sacensību noslēguma komentē: "Fantastiskas sajūtas, sākotnēji man nebija plānā startēt Eiropas čempionātā Holjesā un Hellā, tāpēc milzīgs paldies "Bakkerud Blue, EKS", jo īpaši Matiasam Ekstromam, par to, ka tas varēja notikt. Vēlreiz liels paldies visiem, kas ieradās atbalstīt. Es ceru, ka izdevās parādīt lielisku šovu. Ceru atgriezties šeit arī nākamgad. Dodiet man mašīnu, es sacentīšos!"