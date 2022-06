Kvartararo paliks 'Yamaha' vienībā līdz 2024. gadam

Pērnā gada pasaules motošosejas čempionāta uzvarētājs Fabio Kvartararo paliks "Yamaha" komandas rindās līdz 2024. gadam, ceturtdien paziņoja viņa pārstāvētā vienība.

Šis paziņojums kliedēja baumas par to, ka Kvartararo, kurš ir šīs sezonas līderis, varētu pievienoties kādai citai no "MotoGP" komandām.

""Yamaha" ticēja man jau no paša sākuma, un es to neuztveru vieglprātīgi," teica Kvartararo. "Ņemot to vērā, jaunā vienošanās bija nozīmīgs lēmums. Esmu labā punktā savā karjerā, tāpēc man vajadzēja nedaudz vairāk laika, lai pieņemtu šo lēmumu."

Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ar 122 punktiem ir Kvartararo, 114 punkti ir Aleišam Espargaro ("Aprilia"), bet 94 punktus guvis itālis Enea Bastianīni ("Gresini").

Šajā sezonā kalendārā paredzēts 20 posmu un nākamais no tiem notiks šajā nedēļas nogalē Montmelo, Spānijā.