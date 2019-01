Latvija autosportā visai Eiropai ir iedevusi 'pa pakaļu'. Saruna ar FIA RK biedru Jāni Krastiņu

- Tu apzināti gāji uz amatu FIA?

Vienmēr esmu centies virzīties rallija pasaulē. Aktīvi piedalos gan izglītošanas jautājumos par ralliju, par rallijkrosu. No 1998. gada esmu bijis uz sapulcēm, sanāksmēm, pagājušogad nokārtoju eksāmenu — bez špikeriem. Kā LU matemātikas eksāmenā, bez variantiem — vai nu zini vai nezini un vienkārši ej tālāk uz nākamo jautājumu. Nokārtoju, starp citu, vienīgais no federācijas. FIA grib "jaunas asinis" autosporta tiesāšanā, īpaši pēc notikumiem ar Verstapenu un Okonu. Man personīgi izskatījās, ka tur vajadzēja sodīt. Konkrētajā mācību kursā Ženēvā viens uzdevums bija par autošoseju — tika iedots lērums ar inženiertehniskiem datiem, un es sajutos kā kosmosa kuģī, bet kad parādīja, kā rallijā čalis aizbrauc pa taisno pļavā, man viss bija pilnīgi skaidrs.

- Kam Tev tas viss vajadzīgs?

Patiesībā tas bija vajadzīga LAF, viņi mani nominēja, un neteicu nē (smejas). Pārstāvniecība FIA apliecina mūsu darbu, ka varam sarīkot ne tikai pasaulē labāko "World RX" posmu, vienu no labākajiem EČ posmiem autokrosā un 2018. gada sezonas vienu no labākajiem posmiem ERČ rallijā. Tas apliecina iesaistītās sabiedrības darba līmeni.

- Ja vecāki nebūtu iesaistīti autosportā, Tu būtu ticis tik tālu un augstu?

Droši vien nē. Viss sākās ar to, ka sāku braukt kartingā, bet ģimenei nebija tik daudz līdzekļu, lai es pilnvērtīgi to darītu. Bet viss mani interesēja tāpat un es gāju organizatoriem palīgā, stāvēju ar karogu, 12 gadu vecumā jau biju tas, kurš kartingā visus sagrupē uz starta. Man teica, ka esmu vienīgais, kurš ar tiem junioriem var tikt galā (smejas). Lēnā galā virzījos uz priekšu, un tad pienāca 9. klases izlaidums bija 2. vidusskolā, un Talsos bija rallijs. Tas bija pirmais rallijs, uz kuru mani aizveda. Tad es pateicu — viss, tagad mēs brauksim tikai uz ralliju, un tā tas viss sākās. Ar draugiem aizbraucām uz WRC, 1995. gadā tā sauktajā amatieru rallijā es pirmoreiz braucu kā "zaļā gaisma". 1998. gadā es jau pilnvērtīgi piedalījos rallija "Latvija" rīkošanā, zīmēju leģendu, palīdzēju taisīt trasi un tā līdz 2017. gadam, kad pateicu — pietiek. Mūsu komanda uztaisīja 21 ralliju, tagad nodarbojamies ar minirallijiem, kas domāti "benzīngalvām", radījām kaut ko jaunu. Labākā atsauksme pērn — neskatoties uz to, ka tas bija Krastiņš, šis minirallijs bija to vērts! Tas nozīmē, ka ejam pareizajā virzienā. Mēģinām tur dot pieredz no "lielā" rallija. Tādi projekti dod gandarījumu.