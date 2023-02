Latvija līdztekus lielām nācijām oficiāli kļuvusi par WRC rīkotājvalsti

Atjaunotajā Rīgas Cirka ēkā piektdien īpašā prezentācijas pasākumā tika publiski apstiprināts, ka Latvija ir izpildījusi visus tai izvirzītos priekšnoteikumus, lai starptautisku autosporta sacensību rīkotājs Latvijā "RA Events" paplašinātu sadarbību ar FIA Eiropas rallija čempionāta un FIA pasaules rallija čempionāta rīkotājorganizāciju "WRC Promoter", ļaujot Latvijai kļūt par FIA pasaules čempionāta (WRC) rīkotājvalsti un turpināt darbu pie 2024. gada WRC posma "Tet Rally Latvia" sarīkošanas, informē "RA Events" mediju sekretārs Jānis Unbedahts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopš 2013. gada "RA Events" pārraudzībā atrodas pilnvērtīga FIA Eiropas rallija čempionāta posma "Tet Rally Liepāja" organizēšana, bet no 2016. līdz 2022. gadam Latvijā, Biķernieku trasē, veiksmīgi sarīkots arī FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posms "World RX of Rīga-Latvi"a. Šobrīd sperts vēl viens nozīmīgs solis, lai vēl vairāk nostiprinātu Latvijas vārdu pasaules autosporta apritē, turpinot darbu pie FIA pasaules rallija čempionāta (WRC) posma "Tet Rally Latvia" sarīkošanas, kura norise paredzēta 2024. gadā.

Pasākuma laikā, izbaudot cirka mākslinieku priekšnesumus, deju grupas uzstāšanos, kā arī klātienē apskatot WRC ražotājkomandas "M-Sport Ford World Rally Team Rally1" rallija automašīnu, šodien tika publiskota arī plānotā WRC posma vizuālā identitāte, kas sevī iekļauj gan Latvijai zināmos dzintara elementus, stilizētu Latvijas valsts robežlīniju, kā arī nepabeigtu apli, kas sevī iemieso rallijam tik raksturīgo dinamiku un nerimtīgo kustību uz priekšu.

Klātesot valsts un pašvaldību amatpersonām un pārstāvjiem, tika atzīmēts kopš 2013. gada Kurzemes reģionā sarīkotā FIA Eiropas rallija čempionāta augstais organizatoriskais līmenis, kā arī novērtēts sniegtais ekonomiskais pienesums, ko veicina ilgstošā ārvalstu komandu uzturēšanās reģionā un plašais ārvalstu skatītāju loks.

WRC Latvijas posma norise paredzēta īpaši plašā valsts teritorijā – no rallija pilsētas – Liepājas mūsu valsts rietumos līdz pat Latvijas galvaspilsētai Rīgai. Lai sarīkotu WRC standartiem atbilstošu sportisko distanci, kas ātrumposmos vien sasniedz 300 km garumā, sacensību maršruts dalībniekus un skatītājus vedīs cauri arī Talsu, Kuldīgas, Tukuma un Dienvidkurzemes novadam.

"Rallija draugi, nebaidieties sapņot un pielikt visas pūles, lai šos sapņus sasniegtu! Mums tiek dota neticama iespēja, kādu līdz šim Latvijas autosports nav saņēmis – pašu mājās sarīkot FIA pasaules rallija čempionāta posmu. Šogad vien trīspadsmit valstīm ir tas gods uzņemt WRC posmu, kuru norisēm seko vairāk nekā 250 miljoni skatītāju visā pasaulē! Un jau pavisam drīz Latvijas vārds būs atrodams vienā saimē kopā arī Japānu, Meksiku, Montekarlo, Čīli, Somiju, Keniju un vēl citām valstīm piecos kontinentos, lai uzņemtu pasaules rallija zvaigznes un tehnoloģiski tik iespaidīgās "Rally1" automašīnas un vērotu, kā šīs ekipāžas traucas pretim Latvijas ainavisko ātrumposmu mestajiem izaicinājumiem," norāda rallija rīkotājkompānijas RA Events direktors Raimonds Strokšs.

Strokšs pateicās Latvijas valdībai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Liepājas un Rīgas pilsētām, Talsu, Kuldīgas un Tukuma novadiem, ģenerālsponsoram "Tet" un visiem, visiem partneriem.

"Īpašu paldies veltīšu savai "RA Events" komandai un tai pietuvinātajiem cilvēkiem. Kopš mēs 2009. gadā uzsākām autosporta sacensību sarīkošanu, kopā esam spēruši vairākus soļus uz priekšu un panākuši, ka Latvijas vārds ir atpazīstams uz pasaules autosporta kartes. Neliegšos, ka darāmo darbu būs daudz, bet esmu pārliecināts, ka, turpinot strādāt ar tik pat augstu entuziasmu un degsmi kā visus šos iepriekšējos gadus, mēs spēsim pārvarēt jebkuru izaicinājumu, lai Latvijā sarīkotu varenu WRC ralliju," pauž Strokšs.

Kā atzīmē FIA pasaules rallija čempionāta rīkotājkompānijas "WRC Promoter" pārstāvis, čempionātam, kura norises, pateicoties 50 raidsabiedrībām, iespējams vērot vairāk nekā 150 valstīs, tieši Baltijas reģions uzskatāmas par visa čempionāta stratēģiskas nozīmes tirgu, un WRC posma sarīkošanas uzticēšana Latvijai uzskatāma gan par augstu iepriekš paveiktā novērtējumu, gan lielu uzticības kredītu.

"Viens no "WRC Promoter" ilgtermiņa mērķiem bijis nodrošināt iespēju kādam no ERC posmiem tikt iekļautam arī WRC kalendārā. Ņemot vērā, ka mūsu pārraudzībā šobrīd atrodas abi šie čempionāti, mums ir unikāla iespēja novērtēt visus šos posmus un sniegt nepieciešamo atbalstu, ja kādā no rallijiem saredzam turpmākas izaugsmes potenciālu un iespēju tam kļūt par pastāvīgu WRC daļu," saka "WRC Promoter" vecākais direktors sporta jautājumos Peters Tūls.

Atminoties laiku, kad savu autosportista karjeru tieši Latvijā uzsāka pašreizējais WRC čempions, īsu, bet emocionālu videouzrunu klātesošajiem viesiem un Latvijas rallija sabiedrībai veltīja arī Kalle Rovanpera.

"Kā jums zināms, Latvijai bijusi ļoti nozīmīga loma manā karjerā, jo sniedzāt man iespēju uzsākt rallija karjeru laikā, kad nekur citur man tas nebija ļauts. Liels paldies par to! Jūs mani atbalstījāt laikā, kad man tas bija nepieciešams visvairāk, un tagad varat paļauties uz manu pilnu atbalstu, palīdzot jūsu ceļā kopīgi sarīkot jauku WRC posmu. Ar lielu nepacietību un degsmi gaidu iespēju atgriezties Latvijā, lai pieņemtu jaunus izaicinājumus sev zināmajos Latvijas ceļos, nu jau atrodoties pie "Rally1" automašīnas stūres," teica divkārtējs Latvijas čempions Rovanpera.

FIA pasaules rallija čempionāta 2024. gada kalendārs vēl jāapstiprina Starptautiskās automobiļu federācijas (FIA) Pasaules motoru sportu padomē (WMSC).