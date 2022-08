Latvijas autokrosa čempionāta posmā Mūsas trasē noskaidrots pirmais šīs sezonas čempions

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 13. augustā, "Mūsa Raceland" trasē norisinājās Latvijas autokrosa čempionāta un kausa ceturtais šīs sezonas posms. Vairāk nekā 90 dalībnieku konkurencē tika noskaidroti labākie braucēji deviņās ieskaites klasēs. Par čempiona titulu vienu posmu pirms sezonas noslēguma parūpējās "Xtreme" bagiju klases braucējs Mikus Neško.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sacensības Bauskas pusē iecienījuši daudzi, tomēr trase no dalībniekiem prasa pieredzi un labas iemaņas braukšanā sacensību režīmā. Dienas gaitā spraigas cīņas un nerimstoša motivācija cīnīties par posma uzvarām, kā arī sezonas kopvērtējuma punktiem, kuri noteiks šī gada labākos, čempionus un kausa ieguvējus. Vienu posmu pirms sezonas noslēguma noskaidrots pirmais 2022. gada čempions "Xtreme" klasē – Mikus Neško, aizstāvot titulu otro gadu pēc kārtas.

"Bauskas trase man ļoti patīk, tā ir ātra, diena izvērtēs veiksmīga un gāja mums labi," komentē Neško, "jāsaka godīgi, šoreiz vēlējāmies visu izdarīt tā, lai, aizbraucot uz pēdējo šīs sezonas posmu, mēs to varētu baudīt. Nav viegli domāt par kopvērtējumu tad, kad cīnies par uzvaru posmā, tas iedod papildu spriedzi un stresu. Smiltenē varēsim braukt un izbaudīt, nevis domāt par šo sacīksti kā par darbu, lai sapelnītu vajadzīgos punktus."

"Protams, ka pēc pagājušajā gadā iegūtā titula, ir neliels spiediens gan no komandas, gan atbalstītājiem, jo ir vēlēšanās to savu latiņu noturēt vai uzlabot. Šī ir uzvara visai komandai, jo lielākā daļa ir kopā ar mani liela entuziasma vadīti, šobrīd ir ļoti forša sajūta," gandarīts ir sportists.

Šo sacensību posmu kuplākā konkurencē aizvadīja "B1600" bagiju klases braucēji, uz starta stājās deviņi spēcīgi sportisti. Klasei dalību pieteica arī autokrosā zināmās Grenču ģimenes jaunākais braucējs Kristiāns Grencis, kurš, kā atzina pats, vēlējās pārbaudīt sava bagija spēju konkurēt ar jaudīgākiem braucamrīkiem. Kristiāna bagijs ir zemākas klases bagijs, kas paredzēts startam FIA Eiropas autokrosa čempionāta "Junior Buggy" klasē, bet pārējie konkurenti trasē devās ar "B1600" klases bagijiem, kuri ir nākamais pakāpiens pēc junioru klases. Gados jaunais sportists spēja pierādīt savas un bagija spējas, un dienas noslēgumā svinēja iegūto otro vietu šajā klasē.

Kristiāns Grencis, "B1600" klases otrās vietas ieguvējs: "Izlemts par labu startam šajā posmā un klasē tika pirms nedēļas, kad atgriezāmies no Eiropas čempionāta posma Nīderlandē. Brālis Justs ar tēti Ervinu mudināja, ka vajadzētu aizbraukt uz Bausku un saprast, ko var izdarīt, braucot pie lielākas klases. Brālis pirms dažiem gadiem izmēģināja to pašu, tāpēc nolēmām, ka to varētu darīt arī es. Sākumā šķita, ka neies tik labi, cik vēlējāmies, jo atšķirība šiem bagijiem ir liela, bet dienas noslēgumā viss izvērtās labi! Šī brīža emocijas ir neaprakstāmas!"

Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 2022. gada sezonas noslēgums – piektais posms – notiks 28. augustā sporta kompleksā "Teperis", Smiltenē.