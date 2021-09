Latvijas čempionātā rallijkrosā triumfē Edvards Egle

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 25. septembrī, sporta kompleksā "333" norisinājās Latvijas rallijkrosa sezonas noslēguma sacensības. Cīņās devās 70 sportisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Dienas noslēgumā tika apbalvoti labākie astoņās ieskaites klasēs, kā arī noskaidroti šī gada čempioni.

"Supercar" klasē posmā uzvaru izcīnīja Ronalds Baldiņš, otrais Mārtiņš Svilis, bet trešais Edvards Egle. Sezonā nepārspēts "Prospeed" komandas braucējs Edvards Egle, kurš otro gadu pēc kārtas ieguvis čempiona titulu, 2020. gadā viņš uzvaru svinēja "Lada RX" kopvērtējumā.

Edvards Egle, "Supercar" čempions: "Ja godīgi, tad trūkst vārdu, pēdējais aplis un metri bija noteicošie, aiz sevis visu laiku redzēju Ediju Ošu, bet bija skaidrs uzdevums, kurš jāpaveic, nebija viegli. Sajūta, ka varētu cīnīties par augstām vietām jau parādījās pirmajā posmā, darījām ko varējām – Jēkabpilī viss izdevās, Bauskā mazliet neveiksmes, bet "333" trasē gājām uz maksimumu. Ja runa ir par "Lada" un "Supercar" atšķirību, tad tas ir ātrums, bet kopumā, kad brauc, starpības nav – abos auto viss kratās, tāpat ir jāstūrē, un viss pārējais. Čempiona tituls "Lada RX" un "Supercar", par to ko tālāk, nezinu – tad redzēsim."



"Super 2000" klasē uz pirmā goda pjedestāla pakāpiena kāpa Ivo Gabrāns, kurš ar divu punktu pārsvaru kļuva arī par 2021. gada čempionu šajā klasē, jāpiemin, ka Ivo šī bija debijas sezona rallijkrosā. Otrais gan posmā, gan sezonā Jānis Ikers. Trešā pozīcija sporta kompleksā "333" Lenardam Patrikam Lepsim, kurš aizvadīja savas pirmās sacensības rallijkrosā. Trešais sezonā – Jānis Olle.

Ivo Gabrāns, "Super 2000" čempions: "Pēdējais brauciens, pēdējie metri un tituls kabatā, perfektas sacensības. Protams, ka bijām izrēķinājuši, kuru vietu jāiegūst, kuru jāapdzen, kuru var palaist garām, lai viss saliktos pa plauktiņiem, bet izraujoties startā, galvā jau bija uzvara, tituls un labas emocijas. Džokera stratēģija arī bija izvelēta veiksmīgi, lai turpinātu kontrolēt braucienu un saudzētu tehniku. Kopumā visa sezona bija smaga, jo jāaizvada sacensības gan rallijkrosā, gan autokrosā, gan folkreisā – viss kopā, bet uzrādot labu sniegumu jau sākumā, bija skaidrs, ka ir jāturpina. Pēc tik spraigas sezonas būs jādomā, ko darīt, ar komandu liksim galvas kopā un domāsim par nākamo gadu."

"Super 1600" klasē pirmo uzvaru sezonā svinēja Jānis Lideris, kurš sezonā sev nodrošināja trešo pozīciju. Otrais posmā kaimiņu sportists Rītis Gurklis, bet trešais, šī gada čempions, Arnis Odiņš.

Arnis Odiņš, "Super 1600" čempions: "Šī gada tituls nāca ļoti grūti, vēl pusdienlaikā ar sevi bija jātaisa apspriede, lai saprastu – kā turpināt dienu. Ar labiem laikiem treniņos iespējams samāniju sevi ar tik labu rezultātu un dienu turpināju ar agresīvāku braukšanu nekā ierasts. Līdz ar to sākās cīņa ar tehniskām problēmām, kas līdz šim nekad nebija noticis. Dienas otrajā pusē atguvāmies un sākām iesaistīties cīņās vairāk par vienu apli braucienā. Šis gads ir noslēdzies uz pozitīvas nots, gatavojamies nākamajam, iespējams nāksim atpakaļ ar kaut ko jaunu."

BMW RX 3000 klase neiztika bez dramatiskām cīņām visos braucienos. Pārāks pēdējā sacensību posmā bija Kārlis Nebars, kurš uzrādīja lielisku sniegumu visas dienas garumā, otrais Raivis Galviņš, bet trešo pozīciju ieņēma Mārtiņš Prūsis. Šajā sacensību sezonā BMW RX 3000 klase ieguva čempionāta statusu, tāpēc cīņa par pirmo čempiona titulu bija pavisam sīva, bet labākais izrādījās šī gada debitants Raivis Galviņš.

Raivis Galviņš, BMW RX 3000 čempions: "Jau uzsākot startus šajā klasē gada sākumā, bija viens mērķis – visu sezonu braukt ātri un būt pirmajam. Pēdējā posmā braucu bez liekas domāšanas par sezonas kopvērtējuma punktiem, turpināju izlikt no sevis visu un beigās viss izdevās labi. Pirmais čempionāts šai klasei un pirmā uzvara, man tas ir liels sasniegums. Pārnākot no Touring klases sapratu, ka ir iespējams ar standarta jaudu un vienādām riepām visiem pacīnīties, jo šeit viss ir atkarīgs no sportista paša meistarības. Uzskatu, ka šī ir laba budžeta klase, kurā nākt un attīstīties. Par turpmāko, startēšu šajā klasē, kā arī esmu pavilcis savu komandas biedru līdzi, kuram jau top jauna BMW klases automašīna. Gribētos teikt, ka jāturpina šī uzvaru strīpa, bet visi dalībnieki paliek arvien ātrāki, tāpēc nebūs viegli."

LADA RX klases dalībnieki sagādāja nervus kutinošus momentus līdzjutējiem, jo šī gada čempiona titula ieguvējs tika noskaidrots sacensību fināla braucienā. Emīls Krūmiņš un Mārcis Martinovs cīnījās par katru trases metru, bet cīņā meistarīgāks izrādījās Emīls, kurš svinēja uzvaru posmā, kā arī čempiona titulu sezonā. Otrajā vietā ierindojās Mārcis Martinovs, bet TOP3 noslēdza Kristaps Kapačs.

Emīls Krūmiņš, LADA RX čempions: "Vēl pats līdz galam nespēju aptvert un noticēt tam, kas pēdējā posmā notika, esmu ļoti gandarīts un priecīgs par sasniegto šajā sezonā. Lielākais paldies tēvam par tehnisko nodrošinājumu, viņa mehāniķim un manam – mums izdevās izdarīt to, ko gribējās izdarīt visu šo peicu gadu laikā, kuros startēju rallijkrosā ar žiguli. Grūti teikt, ko darīsim tālāk, ir kaut kāds azarts un skatiens uz BMW klasi, tomēr gribētu pamēģināt to, ko kādreiz ir darījis tēvs, bet diemžēl šādas klases vairs nav – trīs litri un klasiskā piedziņa ar skandināvu kolēģiem, iespēja cīnīties ar ātrām mašīnām. Varbūt jāiet pie rīkotāja Jāņa Berga ar iniciatīvu izveidot trīs litru OPEN klasi. Domāsim, ko darīt, varbūt tas pats žigulis varbūt kaut kas jaudīgāks, tas vēl nav akmenī kalts."

Kroskartu klasē CK 650 pārliecinoši cīņā devās Dāvis Tobiass, kurš arī pēdējā posmā guva uzvaru, nodrošinot čempiona titulu 2021. gada sezonā, aiz sevis sezonā atstājot divus igauņu sportistus – Lauru Langeproonu un Raitu Sotu.

Dāvis Tobiass, CK 650 kroskartu čempions: "Šajā sezonā ļoti labs veikums un iegūtas četras uzvaras visos četros sacensību posmos – sezona izdevusies. Noslēdzošo sacensību pirmajā kvalifikācijā startā noslāpu, sāku no beigām, bet tāpat izdevās uzvarēt braucienā, arī atlikušo dienu braucu pārliecinoši. Domāju, ka nākamajā sezonā turpināšu startēt šajā kroskartu klasē, varbūt no malas šķiet, ka šis ir mazs braucamais, bet sēžot tajā – ir jūtams labs ātrums un adrenalīns. Nākamajā gadā iespējams aizbrauksim uz kādu NEZ posmu, pacīnīsimies arī tur."

2021. gada sacensību sezonā tika aizvadīti četri posmi. Pirmais posms pasaules līmeņa trasē Biķerniekos, otrais Jēkabpils pusē, autotrasē "Baroni", trešais leģendārajā Mūsa Raceland trasē, kā arī atgriešanās sporta kompleksā "333" ar sacensību ceturto un noslēdzošo posmu.