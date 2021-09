Latvijas čempionāta trešais posms motokrosā pulcē kuplu dalībnieku skaitu

Nedēļas nogalē Cēsīs "Ezerkalnu" mototrasē norisinājās Latvijas čempionāta motokrosā trešais posms un "MOTOZIP.LV" kausa izcīņa, kur par uzvarām cīnījās BV Amatieri un BV Veterāni. Vienlaikus notika arī "MITSUBISHI ELECTRIC" kauss Q Amatieri, Q Veterāni un Q Iesācēji klasei. MX85 klases braucējiem bija iespēja cīnīties par vēsturisko "Elkšņi 95" ceļojošo kausu.

Latvijas čempionāta posmā piedalījās 139 sportisti. 40 no tiem startēja Amatieru klasē, nodrošinot pilnu starta barjeru. Arī pārējās solo klasēs dalībnieku bija pietiekami daudz un pamatīgas cīņas trasē notika visās klasēs. Bija daudz dalībnieku arī blakusvāģu klasēs, kā arī kvadraciklu klases bija labi pārstāvētas, informē LaMSF.

Klubu komandu vērtējumā pirmajā vietā uz goda pjedestāla kāpa "Ventspils motoklubs Rodeo", kurā startēja viens no komandas spēcīgākajiem braucēju sastāviem, kas nodrošināja kārtējo uzvaru, aiz sevis atstājot, otrajā vietā "Salacas kausu", bet trešajā vietā klubu "Rambas R".

MX1 klasē uzvarēja Toms Macuks ("Rodeo" MX), kurš pirmajā braucienā no starta aizbrauca piektais, bet pēc pāris apļiem jau bija visiem priekšā. Abos braucienos lija lietus. "Pirmajā - aizsvīda brilles, tāpēc noņēmu un braucu bez tām. Samazināju tempu, taču kontrolēju situāciju ar otro vietu. Trīs apļus pirms finiša pieļāvu rupju kļūdu, gandrīz piedzīvoju kritienu. Sanāca izbraukt ārā no trases, kamēr atgriezos, Kārlis Sabulis (MX "Moduls") bija jau priekšā, bez brillēm nespēju nekādu uzbrukumu veikt, tāpēc mierīgi līdz galam nobraucu otrais. Otrajā braucienā izcēlu startu un braucu brīvi, tad atkal sākās lietus, aizsvīda brilles, bet nolēmu turpināt braucienu ar tām, redzamība bija slikta. Kontrolēju situāciju un finišēju pirmais. Šo svētdien startēšu Dobelē, bet 25. un 26. septebrī Nāciju kausā Itālijā Mantovā," tā Toms Macuks.

MX2 klases sportists Kristers Drevinskis ("Rodeo" MX) atzina, ka trase Cēsīs, kā vienmēr, ir sagatavota ļoti labi. "Organizators ar komandu bija pastrādājuši ļoti labi. Vienmēr tur prieks braukt. Kvalifkācijā spēju uzrādīt visātrāko laiku MX2 klasē," stāsta sportists. Pirmais brauciens iesākās satraukumu pilns, jo pauzē starp kavlifikāciju un pirmo braucienu tika gatavots motocikls, bet netika novērsta tehniska problēma. Tā rezultātā pirms pirmā brauciena, iepazīšanas aplī notika ķibele, kas Drevinskim liedza startēt no pirmās starta pozīcijas. "Tāpēc nācās stāties pēdējam. Starts nebija slikts, ātri apdzinu priekšā braucošos MX2 pilotus un aizvadīju atlikušo brauciena daļu pirmajā pozīcijā MX2 klasē. Otrais brauciens iesākās veiksmīgāk, starts bija labāks. Sākās lietus un redzamība kļuva slikta, tāpēc uzreiz noplēsu visas plēvītes. Abos braucienos MX2 klasē finišēju pirmais. Ar ko esmu ļoti apmierināts. Paldies manai komandai "Rodeo" MX un manai ģimenei par atbalstu," gandarīts par aizvadīto posmu ir Kristers Drevinskis.

Kaspars Reišulis ir apmierināts ar abu dēlu veikumu Cēsīs. MX 85 klasē uzvarēja Kaspara vidējais dēls Jānis Mārtiņš Reišulis ("KTM Motofavorīts"). "Jānim viss bija kārtībā. Kvalifikāciju nobrauca labi, juta, ka var uzvarēt. Braucienos izgāja bez lieka stresa. Galvenie konkurenti nebija, abus braucienus aizvadīja mierīgi un uzvarēja. Otrajā braucienā nobrauca vēl mierīgāk, jo trase bija grūtāka un jo grūtāka trase, jo labāk Jānim patīk braukt. Konkurence nav tik spēcīga. Bija nokoncentrējies. Uzdevumu izpildīja - abus braucienus uzvarēja," stāsta tētis Kaspars Reišulis.

MX125 klasē uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa vecākais brālis Kārlis Alberts Reišulis ("Kristera Serģa Motoklubs"). "Kārlim kvalifikācija bija laba, viss bija kā vajag. Pirmo braucienu startā aizbrauca ļoti labi, bet tad vienā lēcienā par daudz sagrieza motociklu un nokrita, tad kamēr iebraucās, nobrauca vienkārši līdz galam ar mērķi uzvarēt otro braucienu. Tas veiksmīgi arī izdevās," tā Kaspars Reišulis.

B/V Open klasē šoreiz visātrāki bija Jānis Daiders un Lauris Daiders ("Salacas kauss"), kuri izcīnīja godalgoto pirmo vietu. Lauris Daiders pastāstīja, ka "braucām, kā jau uz visām sacensībām - cīnīties un uzvarēt. Kvalifikācijā finišējām pirmie, bija mazs laiks, lai iepazītu trasi, līdz ar to, cik varējām ātri uzbraukt, tik varējām. Par laimi, mūsu braucienā lietus nebija tik stiprs, tikai nedaudz lija. Trase bija sagatavota ļoti labi, cieta un viss bija kā vajag. Pirmajā braucienā izcēlām startu. Arī otrais brauciens bija ļoti labs. Uzvarējām!"

Latvijas Motosporta federācijas motokrosa komisijas vadītājs un sacensību galvenais organizators Kristers Serģis: "Viss bija kārtībā. Prieks par kuplo dalībnieku skaitu, Latvijas čempionātā tas ir labs rādītājs. No sportiskā viedokļa un no organizatoriskā aspekta izdevās labs motokross. Lietus uzlija otrajos braucienos, bet motokross ir motokross. Traumu bija maz, viss bija normas robežās. Tas liecina arī par to, ka trase bija pietiekami droša. Paldies Dāvim Ivanovam par lieliski sagatavoto trasi, sportisti tajā varēja baudīt kārtīgu motokrosu. Cīņas trasē bija aizraujošas un interesantas visās klasēs. Paldies sportistiem par dalību, līdzjutējiem par atbalstu un visiem iesaitītajiem pasākuma organizēšanā!"

Latvijas čempionāta trešā posma uzvarētāji TOP3

MX 85 klasē

1. Jānis Mārtiņš Reišulis ("KTM Motofavorīts")

2. Jēkabs Kubuliņš ("Kristera Serģa Motoklubs")

3. Markuss Kokins (MX "Moduls")

MX 85B klasē

1. Rūdolfs Krūmiņš ("VV Moto Racing Team")

2. Alekss Grinjo ("VV Moto Racing Team")

3. Rems Šarovs ("Camk Latgale")

MX125 klasē

1. Kārlis Alberts Reišulis ("Kristera Serģa Motoklubs")

2. Uldis Freibergs ('F.F.F.")

3. Rauls Blumfelds ("KTM Motofavorīts")

MX2 Juniori klasē

1. Aleksis Araids ("Rodeo" MX)

2. Markuss Daniels Jauntirāns ("Motosports RT")

3. Kārlis Roberts Elksnis (MX "Ādaži")

MX1 klasē

1. Toms Macuks ("Rodeo" MX)

2. Kārlis Sabulis (MX "Moduls")

3. Kārlis Kalējs ("Rambas R")

MX2 klasē

1. Kristers Drevinskis ("Rodeo" MX)

2. Kaarels Tilks ("Somerpalu" MK)

3. Jānis Kārkliņš (MX "Ādaži")

MX Amatieri Open 450 klasē

1. Leons Kozlovskis (MX "Ādaži")

2. Raivis Eikmanis ("Rambas R")

3. Valdis Seratinskis (MX "Moduls")

MX Amatieri Open 250 klasē

1. Sandis Aļeksējevs (DAKO "Ziemeļvidzeme")

2. Kristaps Smiltnieks ("KTM Motofavorīts")

3. Maximilians Koubiks ("MX Factory Latvia")

Q Open klasē

1. Kevins Saars

2. Matīss Palēvics ("Rodeo" MX)

3. Kārlis Neija ("Gulbenes Moto")

B/V Open klasē

1. Jānis Daiders un Lauris Daiders ("Salacas kauss")

2. Māris Rupeiks un Kaspars Liepiņš ("Salacas kauss")

3. Kristofs Santermans un Elvijs Mucenieks ("Rambas R")