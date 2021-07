Latvijas čempionāts motošosejā šajā nedēļas nogalē notiks Lietuvā

Jau šajā nedēļas nogalē, 10. un 11. jūlijā "Nemuno žiedas" trasē Lietuvā norisināsies Baltijas un Latvijas čempionāta sezonas otrais posms, ziņo Latvijas Motosporta federācija (LaMSF).

Šo trasi motošosejas sportisti raksturo kā sarežģītu un pat bīstamu, tās nelīdzenā un savu nokalpojušā seguma dēļ, tomēr viņi to atzīst arī par gana interesantu, jo tai ir unikāla konfigurācija, ātri līkumi un izteikti mainīga reljefa virsma, kur garajās taisnēs var attīstīt ievērojamu ātrumu.

Pirmajā dienā 10. jūlijā notiks "Track day" un Retro klases sacensības, bet 11. jūlijā gaidāmi oficiālie treniņi, kvalifikācijas braucieni un sacensības "Superbike" B1200, "Superstock600", C1200 un C600 klasēm.

Kā informē pasākuma organizētājs Adoms Dautarts, šobrīd Baltijas un Latvijas čempionāta otrajam posmam ir pieteikušies 53 sportisti no piecām valstīm – Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Polijas un Krievijas.

No Latvijas savu dalību pagaidām pieteikuši astoņi braucēji - Sergejs Paņevins ("Motoaplis") no "Superbike", Gints Apinis ("Superstock 600"), Ģirts Auziņš ("Motoaplis"), Māris Grīviņš ("ROAD RACING RIGA") un Ivo Vinniņš ("SFRTMotorsports") no B1200, Jānis Rozenbergs (privāti) un Mārtiņš Seržants ("SFRTMotorsports") no C1200, un Ansis Cers (privāti) no C600 klases.

Arī "Superbike" klases braucējs Jānis Priednieks ("ROAD RACING RIGA") plāno piedalīties Baltijas un Latvijas Čempionāta otrajā posmā: "Plānoju piedalīties visos Baltijas čempionāta posmos, un ar nepacietību gaidu sacensības Nemunringa trasē Kauņā. Ceru uz foršām "gonkām", jo pagājušajā gadā, neskatoties uz labiem apļa laikiem kvalifikācijā, pēc sacīkstes palikusi nepadarīta darba sajūta, jo cīnījos ar tehniskām problēmām vairāk nekā ar konkurentiem.''

Nākošais Baltijas un Latvijas apvienotais čempionāta posms notiks 24.-25. jūlijā "Audru Ring" Igaunijā.