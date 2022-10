Latvijas izlasē starptautiskajām Motorsporta spēlēm iekļauti Nitišs, Blušs un Zviedris

Latvijas izlasē Starptautiskājām Automobiļu federācijas (FIA) rīkotājām Motoru sporta spēlēs spēlēm pieteikusi sportistus piecās disciplīnās, vēsta LAF.

No 26. oktobra līdz 31. oktobrim Francijā, Pola Rikāra trasē, kas atrodas netālu no Marseļas pilsētas, otro reizi norisināsies FIA rīkotās Motoru sporta spēles. Pasākumā tiks apvienotas 16 autosporta disciplīnas, 72 valstis un 500 braucēji. Spēlēs piedalās valstis, piesakot labākos pretendentus katrā no piedāvātajām disciplīnām.

Latvijas komandā iekļauti pazīstami vārdi autosporta pasaulē, kuru starpā izceļas Reinis Nitišs, kurš 2014. gadā ierindojās trešajā vietā pasaules rallijkrosa čempionātā, un pieredzējušais drifta braucējs Kristaps Blušs.

Latvijas Automobiļu federācija (LAF) šīm spēlēm ir pieteikusi sportistus piecās disciplīnās.

Autošoseja jeb "Touring Car" – gados jaunais autosporta pilots Valters Zviedris, kurš šajā sacensību sezonā ir izcīnījis vērā ņemamus sasniegumus. Valters ir 2022. gada Latvijas un Baltijas autošosejas čempions.

"Crosscar SR" jeb kroskarti – Reinis Nitišs, rallijkrosa braucējs, FIA Pasaules rallijkrosa čempionāta bronzas medaļnieks, Eiropas čempions, kā arī daudzu titulu ieguvējs Latvijas un Baltijas rallijkrosa čempionātos.

Drifts – Kristaps Blušs, viens no pieredzes bagātākajiem drifta pilotiem Latvijā. Driftā piedalās kopš discplīnas pirmsākumiem Latvijā, ne vien autosportists, bet arī viens no "HGK Motorsport" vadītājiem, kuru darbnīcā top vienas no labākajām drifta automašīnām pasaulē.

Auto slaloms – Maija Stakena un Toms Ozols. Maija Stakena pēdējo gadu laikā pierādījusi, ka ir vērā ņemama konkurente Latvijas-Lietuvas, kā arī Baltijas rallijkrosa čempionātos, kur izcīnījusi gan čempiona titulu, gan kļuvusi par vicečempioni. Toms Ozols ir Latvijas drifta, minirallija, kā arī autosprinta sacensību dalībnieks.

Digitālais motorsports – šī disciplīna lielai daļai varētu šķist neierasta, runājot par klasisko autosportu, kur sportisti sacenšas reālā trasē, tomēr virtuālā vide arvien biežāk spēlē lielu lomu sportistu sagatavošanās procesā. Nereti sportisti ar augstiem sasniegumiem atklāj, ka daudz prasmes apgūst tieši autosporta simulatorā. Latviju šajā disciplīnā pārstāvēs Andrejs Gubarevs. Andrejs 2021. gadā kļuva par pirmo Latvijas kausa ieguvēju digitālajā autosportā un izcīnīja ceļazīmi uz motoru sporta spēlēm.

"Esam priecīgi, ka Latvijas komandai ir iespēja piedalīties Starptautiskās Automobiļu federācijas rīkotājās Motoru sporta spēlēs jau otro reizi. Lai arī disciplīnu skaits, kurās startēs latviešu braucēji nav liels, mūsu sportistu izredzes pārstāvētajās ir ļoti labas, jo braucēji līdz šim ir sasnieguši labus sasniegumus gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī. Šis būs liels un nozīmīgs pasākums autosporta sabiedrībai visā pasaulē, mēs šīs spēles gaidām ar nepacietību," teica LAF ģenerālsekretāre Linda Medne.

Šajā gadā tika piedāvāta iespējama pieteikt braucējus 16 disciplīnās: "auto slalom", "crosscar JR", "crosscar SR", drifts, digitālais autosports, "Formula 4", GT, "GT sprint", "touring car", "karting endurance", "karting slalom", "karting sprint JR", "karting sprint SR", "Rally2", "Rally4" un vēsturiskais rallijs. Katrā no disciplīnām norisināsies sacensības, sportisti cīnīsies par zelta, sudraba un bronzas medaļām. Katra disciplīna sniegs ieguldījumu kopējā medaļu tabulā, lai noteiktu uzvarētāju valsti.

Pirmajās Motoru sporta spēles 2019. gadā, kuras tika rīkotas Romā (Itālija) un tuvējā Vallelungas trasē, tika iekļautas sešas pamatdisciplīnas, un tajās piedalījās 49 valstis un 192 piloti. Latvijas Automobiļu federācija (LAF) šīm spēlēm pieteica sportistus četrās disciplīnās: autošoseja jeb t"ouring car" - Valters Zviedris, drifts - Edmunds Bērziņš, kartingu slaloms - Nikolass Bertāns un Emīlija Bertāne, digitālais autosports - Krišs Jaunzemis.