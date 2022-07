Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionātā pēc sacensībām Laitses parkā iezīmējas kopvērtējuma līderi

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 23. jūlijā, Laitses rallija parkā, Igaunijā, norisinājās Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionāta trešais sacensību posms. Trasē, kurā lielākā daļa čempionāta braucēju līdz šim nebija startējuši, risinājās spraigas cīņas par augstākajām pozīcijām. Pēc aizvadītiem trīs sacensību posmiem, iezīmējušies kopvērtējuma līderi, informēja organizatori.

Šajā sezonā plašu interesi no braucēju puses guvusi "BMW RX 3000" klase, trešajā posmā uz starta izgāja 17 sportisti. Laitses trasē pirmo reizi devās lielākā daļa šīs klases dalībnieki, tā ir tehniski sarežģīta, tāpēc sportistiem bija jādemonstrē gūtā pieredze citās trasēs. Visas dienas garumā labu sniegumu uzrādīja Kārlis Nebars, kurš arī fināla braucienā spēja gūt pārsvaru pār tuvākajiem konkurentiem un izcīnīt uzvaru. Otrās vietas ieguvējs bija plaši zināmais autokrosa un rallijkrosa čempions Ivo Traubegs, kuram šī bija debijas sacīkste "BMW RX 3000" klasē. Trešajā vietā pēc pēdējās iespējas braucienā izcīnītas vietas startēt finālā ierindojās Kaspars Fricsons.

"Ieraugot trasi, nodomāju, ka šajā dienā braukšana būs priekam, sev un skatītājiem, jo bija daudz grunts seguma, gari un plaši līkumi, kur BMW automašīnas var izplesties. Trase baudāma, šāds segums man patīk, visi varējām izmēģināt kaut ko jaunu, tā ir kvalitatīva, patīkams reljefs, nepārredzami līkumi, iespējama apdzīšana, kā arī ātrs un plašs džokers," teica Kārlis Nebars, "BMW RX 3000" klases trešā posma uzvarētājs. "Ja patīk, tad arī rezultāts atnāk – laika kontroles braucienā labākais laiks savā klasē, uzvarētas arī divas kvalifikācijas, trešajā kvalifikācijā neveiksme vienā no trases iekšmalām, pārsists rats, tāpēc kopējais rezultāts ne tik veiksmīgs. Kvalifikāciju summa nodrošināja otro starta pozīciju pirmajā rindā fināla braucienā. Pēc pirmā līkuma biju trešais, bet konkurentiem saķeroties vienā no trases grants sekcijām, man izdevās "aizšmaukt garām". Turpināju braucienu pirmais, spēju to noturēt, finišā pirmā pozīcija un goda pjedestāls, varējām svinēt uzvaru! Paldies komandai un atbalstītājiem par līdzi jušanu!"

Dažādus spraigus momentus sagādāja rallijkrosa veterānu klase "LADA RX", kurā šajā sezonā pārliecinošu sniegumu uzrāda Jānis Olle, kuram šī ir debijas sezona šajā klasē, iepriekšējos gadus viņš cīņā devas "Super 2000" klasē. Sportists izcīnīja uzvaru šajā posmā, otrais Mārtiņš Muraška, bet trešais Andris Krastiņš.

"Jāsaka, ka no organizātoriskās puses, ļoti izdevusies diena, viss noritēja gludi, bez liekas aizķeršanās. Es teiktu, ka Laitses trase ir izcila tieši rallijkrosa disciplīnai un braucējiem, tehniska, ātra, ar iespējamām sānslīdēm, kur pat "žigulīši" var šo prieku baudīt. Pašam diena izvērtās ļoti labi, no četriem braucieniem, četras uzvaras, veiksme un viss pārējais bija mūsu pusē! Paldies "Sky power" komandas puišiem, ar kuru palīdzību es varu būt trasē," par sacensībām priecīgs bija Jānis Olle, LADA RX klases trešā posma uzvarētājs.

Labākie čempionāta trešajā posmā:

BMW RX 3000

1.Kārlis Nebars 2. Ivo Traubergs 3. Kaspars Fricsons

Supercar

1.Edijs Ošs 2. Andri Ouns (Igaunija) 3. Jānis Veģeris

Lada RX

1. Jānis Olle 2. Mārtiņš Muraška 3. Andris Krastiņš

Super 1600

1.Janno Ligurs (Igaunija) 2. Ritis Gurklis (Lietuva) 3. Ritis Rutkauskas (Lietuva)

Super 2000

1. Ivo Gabrāns 2. Kristaps Kasparovičs 3. Marko Muru (Igaunija)

Yaris CUP

1.Linards Jasons. 2. Klāvs Žvagins 3. Hanna Mūrniece

Kopvērtējumā "BMW RX 3000" klasē Nebars ierindojas otrajā vietā, ar 80 punktiem piekāpjoties tikai Ralfam Igavēņam, kurš iekrājis par septiņiem punktiem vairāk. Raivis Galviņš ieņem trešo vietu. "LADA RX" klasē Ole ar 94 punktiem ir drošs līderis, kuram ar 83 punktiem seko Andris Krastiņš (83) un Mārtiņš Muraška (80).

Edijs Ošs ir pārliecinošs līderis "SuperCar" klasē, trijos posmos tiekot pie 104 punktiem. Andri Ouns un Jānis Veģeris viņam ir tuvākie sekotāji ar 91 un 79 punktiem. "Super 2000" klasē Ivo Gabrāns un Marko Muru ar 88 punktiem dala līderpozīciju, savukārt Jarno Ligurs ir līderis "Super 1600" klasē. Visbeidzos "Yaris Cup" Linards Jansons pārliecinoši atrāvies no tuvākajiem sekotājiem ar 102 punktiem.