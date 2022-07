Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionāts pirmo reizi startēs Laitses trasē Igaunijā

Gaidāmajā nedēļas nogalē, 23. jūlijā, Laitses rallija parkā, Igaunijā, norisināsies Latvijas-Lietuvas apvienotā rallijkrosa čempionāta trešais sacensību posms. Čempionāts pirmo reizi viesosies vienā no kaimiņvalsts populārākajām rallijkrosa trasēm. Uz starta stāsies ap 60 braucēju no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, informēja organizatori.

Čempionāta dalībnieki aizvadījuši divus sacensību posmus leģendārajā Biķernieku trasē, tas nozīmē, ka īstās cīņas par sezonas kopvērtējuma punktiem ir sākušās. Pirmās divas sacensības sagādājušas dažādus pārsteigumus līderu pozīcijās, kas liecina par to, ka šis posms nebūs izņēmums, jo ikviens cīnās par čempiona titulu šajā sezonā.

"Katru sezonu braucējiem cenšamies piedāvāt jaunas iespējas, apgūt jaunas trases. Šajā gadā esam izraudzījušies trasi Igaunijā, kurā līdz šim sacensības neesam rīkojuši. Laitse ir viena no pieprasītākajām rallijkrosa trasēm kaimiņos, tāpēc par to interesi bija izrādījuši arī Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionāta braucēji," teica Jānis Bergs, rallijkrosa sacensību rīkotājs. "Trases konfigurācija un reljefs ir tehniski sarežģīti, sportistiem būs iespēja parādīt gadu gaitā apgūtās prasmes, lai šajā posmā cīnītos par augstākajām vietām. Laitse izveidota tā, lai sacensības būtu ērti vērot arī skatītājiem, tribīnes izvietotas zonā, no kuras iespējams redzēt visu trasi!"

Laitses komplekss atrodas 30 minūšu braucienā no Tallinas, parkā iespējama izklaide visiem auto entuziastiem – pieaugušajiem un bērniem, kā arī profesionāliem sacīkšu braucējiem. Viesi, kuriem tuvs sacensību gars, var iegūt īstu pieredzi, vadot automašīnu rallijkrosa dubulttrasē vai aizvadīt treniņbraucienus ar savu sporta automašīnu. Vieta, kas sniedz adrenalīna pieplūdumu jebkuram braucējam.

Klašu kopvērtējums pēc aizvadītiem diviem posmiem:

BMW RX 3000

1.Ralfs Igaveņš 2. Raivis Galviņš 3. Kārlis Nebars

Supercar

1.Edijs Ošs 2. Andri Ouns (Igaunija) 3. Valdurs Reinsalu (Igaunija)

Lada RX

1.Andris Krastiņš 2. Jānis Olle 3. Normunds Dobums

Super 1600

1.Janno Ligurs (Igaunija) 2. Ritis Gurklis (Lietuva) 3. Ritis Rutkauskas (Lietuva)

Super 2000

1.Marko Muru (Igaunija) 2. Maija Stakena 3. Ivo Gabrāns

Xtreme kroskarti

1.Reinis Nitišs 2. Jānis Baumanis 3. Liza Talivere (Igaunija)

Yaris CUP

1.Linards Jasons. 2. Toms Bumbiers 3. Klāvs Žvagins

Sacensību programma

Sestdiena, 23.07.2022

09:00-10:00 – Laika kontrole

10:30 – Pirmā kvalifikācija

Otrā kvalifikācija

Trešā kvalifikācija

15:15 – Pēdējās iespējas brauciens un fināli

Apbalvošana (pēc Supercar klases fināla)