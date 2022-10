Ļebedevs būs 2023. gada spīdveja 'Grand Prix' sacensību pirmais rezervists

Latvijas vadošais spīdvejists Andžejs Ļebedevs nākamajā 2023.gada sezonā "Grand Prix" sacensībās būs pirmais rezervists, vēsta sacensību organizatori.

Nākamgad sacensībās atgriezīsies Lielbritānijas spīdvejisti Tajs Vofindens un Džeisons Doils, kurus izraudzījās sacensību komisija. Tāpat viņiem pievienojās arī polis Patriks Dudeks, divkārtējs Eiropas čempions dānis Mikels Mikelsens, slovāks Martins Vaculiks un divkārtējs Dānijas čempions Anders Tomsens.

Nākamā gada sacensībām automātiski kvalificējās seši labākie braucēji šī gada sezonā. Pirmo vietu nodrošināja Polijas spīdvejists Bartošs Zmarzliks, kurš uzvarēja šī gada "Grand Prix" kopvērtējumā, otrais bija dānis Leons Madsens, kamēr trešais bija Macejs Janovskis no Polijas. Tāpat vietu nodrošināja arī zviedrs Frēdrihs Lindgrēns un Lielbritānijas braucēji Roberts Lamberts un Dans Bjūlijs.

Vēl starp spīdvejistiem, kuri nākamsezon sacentīsies "Grand Prix", ir arī Kims Nilsons no Zviedrijas, austrālieši Džeks Holders un Makss Friks.

Starp rezervistiem, kuri aizvietos spīdvejistus, kuri nevar piedalīties kādā no posmiem slimības, traumas vai citu iemeslu dēļ, ir braucēji no valstīm, kuras nav pārstāvētas 15 pastāvīgo sacensību dalībnieku vidū.

Ļebedevs ir pirmais no septiņiem rezervistiem, līdz ar to Latvijas sportistam ir labas izredzes startēt kādā no sacensību posmiem. Viņam šī vieta tika piešķirta ņemot vērā to, ka šīs sezonas noslēdzošajā "Grand Prix" posmā viņam izdevās sasniegt pusfinālu.

Latvijas spīdvejistam rezervistu pulkā pievienojas arī čehs Jans Kvehs, vācietis Kajs Hukenbeks, Lūks Bekers no ASV, francūzis Dimitri Beržē, Somijas spīdvejists Timi Salonens un ukrainis Marko Levišins.

Aizvadītajā sezonā Ļebedevs startēja pēdējos piecos "Grand Prix" posmos un kopā sakrāja 26 punktus, kas ļāva kopvērtējumā ierindoties 16.pozīcijā, kamēr uzvaru ar 166 punktiem svinēja Zmarzliks.