Leklērs Austrālijas posma pārspēj Verstapenu un izcīna pirmo starta vietu

F-1 sezonas trešo posmu Austrālijā no pirmās starta vietas sāks "Ferrari" pilots Šarls Leklērs, kurš kvalifikācijā izcīnīja pirmo starta vietu un aiz sevis atstāja pagājušā gada pasaules čempionu Maksu Verstapenu no "Red Bull".

Leklērs un Verstapens sezonas pirmajos posmos savā starpā sīvi spēkojušies, un arī trešajās sacensībās viņi startēs viens otram blakus. Leklērs kvalifikācijā savā pēdējā lidojošajā aplī uzrādīja laiku 1:17,686 sekundes, kas bija par 0,286 sekundēm ātrāk nekā Verstapenam.

Trešo starta vietu izcīnīja otrs "Red Bull" pilots Serhio Peress (+0,372), bet Leklēra komandas biedram Karlosam Sainsam kvalifikācija bija neveiksmīga, viņam tikai devītā vieta.

Aiz TOP 3 ierindojās Lendo Noriss ("McLaren"), Lūiss Hamiltons, Džordžs Rasels (abi "Mercedes"), Daniels Rikjardo ("McLaren") un Estebans Okons ("Alpine").

Trešo kvalifikācijas kārtu sasniedza arī Fernando Alonso no "Alpine", bet viņš savā lidojušajā aplī nesavaldīja mašīnu un ietriecās trases apmalē. Uzreiz komandas radio viņš sūdzējās par to, ka avārijā vainojams tas, ka viņš nav varējis pārslēgt pārnesumus hidrolikas problēmu dēļ.

Sestdiena nervoza bija Sebastjanam Fetelam no "Aston Martin" komandas. Trešajā treniņbraucienā viņš piedzīvoja avāriju, ietriecoties trases aizsargbarjerā. Mehāniķi darīja visu iespējamo, lai salabotu viņa auto, un tieši pašā kvalifikācijas izskaņā viņš spēja veikt vienīgo lidojošo apli, ar kuru uzrādīja tikai 18. rezultātu.

