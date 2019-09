Leklērs ceturto reizi pēc kārtas uzvar F-1 kvalifikācijā

Monako braucējs Šarls Leklērs no "Ferrari" sestdien Pirmās formulas (F-1) kvalifikācijas sacensībās Krievijas "Grand Prix" izcīņā Sočos jau ceturtajā posmā pēc kārtas izcīnīja "pole position".

Vispirms sestdien trešajā treniņsesijā uzvaru izcīnīja Šarls Leklērs no "Ferrari", kurš vienīgais spēja izbraukt trasi ātrāk par vienu minūti un 33 sekundēm.

Pirmo kvalifikācijas sesiju "Ferrari" komandas piloti iesāka ar vidējā tipa riepām, kas bija par aptuveni 0,6 sekundēm lēnākas nekā mīkstās riepas.

Sebastians Fetels jau pirmajā aplī pieļāva nelielu kļūdu, tomēr izvairījās no sadursmes ar apmali. Nepilnas sešas minūtes līdz pirmā kvalifikācijas brauciena beigām "Red Bull" braucējs Aleksandrs Albons piedzīvoja avāriju, un trasē tika pacelts sarkanais karogs. Pēc neilga laika sacīkste atsākās, un pēc pirmās kvalifikācijas mašīnas boksos no titulētākiem braucējiem palika Kimi Reikenens ("Alfa Romeo"), kurš pieļāva netipisku kļūdu pēdējā braucienā. Labāko laiku sasniedza Fetels. Otrajā kvalifikācijas kārtā tālāk tika visi galvenie favorīti, Fetelam atkāpjoties uz otro vietu aiz komandasbiedra Leklēra.

Savukārt trešajā kvalifikācijas kārtā, trasē dodoties desmit bolīdiem, atkal nepārspējams bija Lkelērs, kurš kvalifikācijā izcīnīja uzvaru jau ceturtajā F-1 posmā pēc kārtas, kopumā svinot sesto tādu panākumu karjerā. Viņš sasniedza laiku viena minūte un 31,628 sekundes, apsteidzot "Mercedes" braucēju Lūisu Hamiltonu, kurš apli veica par 0,402 sekundēm lēnāk, un Fetelu, kurš no komandasbiedra atpalika vēl par 23 sekundes tūkstošdaļām. Kopā ar Fetelu sacensības no otrās starta rindas sāks "Red Bull" pilots Makss Verstapens, bet no trešās - Valteri Botass no "Mercedes" un Karloss Sainss no "McLaren". Krievijas Lielās balvas izcīņa norisināsies svētdien.

Hamiltons šīs sezonas 15 posmos iekrājis 296 punktus, kamēr Botasam ir 231 punkts. Trešais ar 200 punktiem ir Leklērs, bet tikpat punkti ir arī Verstapenam. Turpat aiz muguras ir arī Fetels, kuri ir 194 punkti. Kāds no "Mercedes" komandas pilotiem šosezon uzvarējis desmit no 14 posmiem, pa divām uzvarām ir Leklēram un Verstapenam, bet iepriekšējā posmā Singapūrā panākumu svinēja Fetels.