Leklērs dominē Austrālijas posmā; Verstapenam sezonas sākumā vēl viena izstāšanās

Par F-1 sezonas trešā posma Austrālijā uzvarētāju svētdien kļuva "Ferrari" pilots Šarls Leklērs, kurš līderpozīcijā bija no starta līdz finišam, bet otro reizi trīs posmos tehnisku problēmu dēļ izstājās pagājušā gada pasaules čempions Makss Verstapens.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Leklērs sestdien uzvarēja kvalifikācijā, bet svētdien īsti nedeva iespējas Verstapenam iesaistīties cīņā. Viņš spēja iekrāt pāris sekunžu pārsvaru. Arī atsākoties sacensībām pēc divām drošības mašīnām, viņš pārliecinoši kontrolēja situāciju trasē. 40. aplī Verstapenam bija problēmas ar dzinēju, un viņš nobrauca trases malā, kā arī lūdza trases darbinieku apdzēst liesmas motortelpā.

Pēc Vertsapena izstāšanās otro vietu mantoja viņa komandas biedrs Serhio Peress, kuram sacensību laikā bija cīņa ar abiem "Mercedes" pilotiem Džordžu Raselu un Lūisu Hamiltonu. Rasels izcīnīja savu pirmo goda pjedestālu savā jaunajā komandā.

Ceturtajā vietā ierindojās Hamiltons, kurš sacensību sākumā bija trešais, bet pozīciju komandas biedram zaudēja pēc tam, kad Rasels boksos varēja doties drošības mašīnas laikā, tādējādi zaudējot mazāk laika.

Piekto un sesto vietu izcīnīja "McLaren" piloti Lendo Noriss un Daniels Rikjardo, bet punktus ieguva Estebans Okons ("Alpine"), Valteri Botass ("Alfa Romeo"), Pjērs Gaslī ("AlphaTauri") un "Williams" pilots Alekss Albons, kurš savu vienīgo boksa apmeklējumu veica pēdējā aplī.

Karloss Sainss no "Ferrari" izstājās sacensību sākumā pēc tam, kad pēc neveiksmīga starta no devītās pozīcijas lūkoja pēc iespējas ātrāk kāpt uz augšu, tomēr viņš saslīdēja un iesprūda grants joslā. Avāriju piedzīvoja Sebastjans Fetels no "Aston Martin".

Leklērs izcīnīja savu otro uzvaru sezonas trīs posmos, un viņš ar 71 punktu ir čempionāta līderis. Otro vietu ieņem Rasels ar 37 punktiem, bet Sainss ar 33 punktiem ir trešais.

DRIVER STANDINGS 📊@Charles_Leclerc increases his championship lead to a larger margin than anyone did in 2021! 🤩 And, @GeorgeRussell63 makes a move into P2 👀#AusGP #F1 pic.twitter.com/uKUgMpR1UT — Formula 1 (@F1) April 10, 2022