Leklērs pēc izlaistās uzvaras nespēj izbaudīt savu pirmo F-1 goda pjedestālu

F-1 komandas "Ferrari" pilots Šarls Leklērs neslēpa savu sašutumu par izlaisto uzvaru sezonas otrajā posmā Bahreinā, tāpēc viņš nespēja izbaudīt to, ka viņš pirmo reizi kāpa uz goda pjedestāla.

Jau vēstīts, ka Leklērs visas nedēļas nogales garumā dominēja Bahreinas trasē, taču sacensību beigu daļā viņa "Ferrari" mašīnai bija problēmas, kas talantīgo braucēju atmeta uz trešo pozīciju, piekāpjoties abiem "Mercedes" braucējiem Lūisam Hamiltonam un Valteri Boatasam.

"Tā ir daļa no motoru sporta. Šī nebija mana diena. Mums bija elektronikas problēmas un zaudējām ātrumu. Mēs komandā visi esam sarūgtināti, taču gandrīz visu nedēļas nogali man bija lieliska mašīna," F-1 mājaslapā citēts Leklērs. "Lai arī es pirmo reizi kāpju uz goda pjedestāla, es to neizbaudu tik ļoti, cik vēlētos."

Hamiltons juta līdzi Leklēram pēc šīs neveiksmes, jo viņš līdz tai demonstrēja žilbinošu sniegumu, tomēr brits uzskata, ka pēc šī posma "Ferrari" pilots kļūst tikai spēcīgāks.

"Viņš bija pelnījis uzvarēt, jo visu nedēļas nogali brauca lieliski. Es zinu, ka šī pieredze viņam ir ļoti sāpīga, taču no tās viņš mācīsies. Viņš jau tagad bija ļoti ātrs, tāpēc paredzu, ka Leklērs ātri atgūsies. Es sagaidu, ka mums būs daudz cīņas," sacīja Hamiltons.

Savukārt Botass, kurš pagājušajā sezonā piedzīvoja vairākas tamlīdzīgas neveiksmes, atzina, ka jūtas savādi. "Neparasti, ka man šādi paveicās, jo esmu pieradis tikai pie neveiksmēm. Tāpēc es šo rezultātu pieņemu. Taču mūsu mašīna bija visuzticamākā. Šī sacīkste bija smaga, bija vējains un es pieļāvu vairākas kļūdas. Šarlam šodien nepaveicās, viņš bija pelnījis uzvarēt."

Bahreinas posms bija notikumiem bagāts, un trasē notika cīņa arī starp Hamiltonu un "Ferrari" komandas līderi Sebastjanu Fetelu. Vācietis šajā duelī zaudēja un trasē sagriezās, taču ar to viņa neveiksmes nebeidzās, jo drīz pēc tam viņš pazaudēja priekšējo antispārnu.

"Man visas sacīkstes garumā bija problēmas ar saķeri, un es nezinu, kāpēc tā. Kopumā šī bija sarežģīta diena. Pagaidām nezinu, kāpēc es saslīdēju un nenokontrolēju mašīnu. Tāpat neesmu pārliecināts, kas notika ar priekšējo antispārnu," sacīja Fetels. "Šķiet, ka jau pirms tam bija bojājumi, bet vibrācija no riepām pēc sagriešanās, acīmredzot, visu padarīja vēl sliktāk."

Savukārt Hamiltons izbaudīja cīņu trasē pret Fetelu: "Šādu cīņu dēļ es dzīvoju, jo bieži negadās, ka divi vairākkārtēji pasaules čempioni trasē spēkojas viens pret otru. Apsteigt Fetelu bija ļoti patīkami, tāpēc esmu priecīgs."

