Leklērs uzvar Monako kvalifikācijā, bet avarē tās pēdējā minūtē

"Ferrari" pilots Šarls Leklērs no Monako sestdien sasniedza ātrāko apļa laiku Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta piektā posma Monako "Grand Prix" kvalifikācijā.

Leklērs "pole position" izcīnīja par spīti avārijai kvalifikācijas pēdējā minūtē.

3,337 kilometrus garo trasi Leklērs veica minūtē un 10,346 sekundēs, taču pēdējā sacensību minūtē avarēja, kas noveda pie sarkano karogu vicināšanas un visu pārējo braucēju iesākto lidojošo apļu beigšanās bez plānotā rezultāta. Leklēra avārijas brīdī aiz viņa braucošais nīderlandietis Makss Verstapens pirmajā trases sektorā bija bijis ātrāks.

