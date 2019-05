Lietainajā 'ABC Race' autošosejas sezonas atklāšanā Biķerniekos spraigas cīņas un sadursmes

Pirmdienas, 27. maija, pievakarē Biķernieku kompleksajā sporta bāzē norisinājās autošosejas budžeta klases "ABC Race" pirmais posms. Lietainajā sezonas atklāšanā 16 dalībnieku konkurencē uzvaru izcīnīja Kristaps Laipnieks ar "Honda Civic", aiz sevis atstājot debitantu Krišjāni Roli ("Mitsubishi Colt") un Gintu Pabērzu ("Opel Corsa").

"ABC Race" ir kā pirmais solis lielajā autošosejā, tādēļ viens no būtiskākajiem seriāla elementiem ir izmaksas. Lai tās samazinātu, sacensībās ar vienu automobili ir iespējams startēt diviem pilotiem, katram aizvadot vienu no braucieniem. Šo iespēju sezonas atklāšanā izmantoja trīs ekipāžas, līdz ar to, uz starta stājoties 13 automašīnām, par uzvaru, pjedestālu un punktiem cīnījās 16 dalībnieki. Zīmīgi, ka puse no tiem startēja pagājušā gada sacīkstēs, kamēr otrai pusei šī bija debija autošosejā.

Pirms sacīkstēm aprīlī un maijā tika aizvadīti trīs oficiālie "ABC Race" treniņi, tomēr tie visi norisinājās sausā trasē. Sacensību dienā visas dienas garumā lija lietus, līdz ar to bija skaidrs, ka cīņas trasē notiks uz slapja asfalta. Šādos apstākļos Biķernieku trasē no dalībniekiem bija braucis tikai retais, tādēļ prognozēt spēku samēru pirms sacīkstēm neuzņēmās neviens.

Starta vietu secība autošosejas budžeta klasē tiek izlozēta pirms sacensībām, t.i., pilots izvelk savu pirmā brauciena starta vietu, bet otrā brauciena starta secība ir tieši pretēja pirmajam (ja pirmajā braucienā startē kā pirmais, tad otrajā – no beigām). Automašīnu līdzīgā veiktspēja (minimālais svars tiek noteikts pēc jaudas rādītājiem) kopā ar lietainajiem apstākļiem un starta vietu izlozi gan braucējiem, gan skatītājiem solīja aizraujošus divus braucienus.

Braucēji nelika vilties un jau pirmajā braucienā bija vērojamas tuvas, bet godīgas cīņas. Bija sagaidāms, ka pagājušā gada posmu uzvarētājs Kristaps Laipnieks ātri izvirzīsies vadībā, tomēr viņam bija nepieciešami vairāki apļi, lai slidenajos apstākļos apdzītu savus apņēmības pilnos konkurentus. Aiz līdera par pozīcijām cīnījās teju visi piloti, tomēr veiksmīgāk tas izdevās Gintam Pabērzam un debitantam Artūram Cabulim ("Mitsubishi Colt"), finišējot uzreiz aiz Laipnieka.

Otrajā braucienā Laipniekam izdevās veiksmīgāks starts, jau pirmajos līkumos izvirzoties vadībā. Pieredzējušais autosportists spēja attālināties no pārējiem un noturēt līdera statusu līdz pat finiša karogam, tomēr aiz viņa norisinājās dramatiskas cīņas par atlikušajām pjedestāla pozīcijām. Kā otrais spēja finišēt Krišjānis Rolis, savukārt trešās vietas liktenis izšķīrās vien pēdējos metros.

Priekšpēdējā aplī Regnārs Mozga-Kļaviņš ("Honda Civic") apdzina Artūru Virbuli ("Peugeot 106"), tomēr pēdējā apļa ievadā Virbulis revanšējās, atgūstot trešo vietu. Prieks gan bija īss, jo pēdējos līkumos pirms izejas uz finiša taisni Mozga-Kļaviņš ar drošsirdīgu manevru pa ārmalu apsteidza savu konkurentu un finišēja kā trešais. Pēc-sacensību svēršanās laikā gan atklājās, ka trešās vietas ieguvēja "Honda Civic" bija 14 kilogramus zem minimālā svara, kas nozīmēja izslēgšanu no brauciena un visu aiz viņa esošo pilotu pacelšanos par vienu pozīciju.

Diemžēl sezonas atklāšanā neiztika arī bez sadursmēm – otrajā braucienā cīņas karstumā savā starpā saskrējās Arnis Baumanis ("Honda Civic") un Kārlis Priedītis ("Renault Clio"). Automašīnām bojājumi nepatīkami, tomēr abus divus dalībniekus noteikti redzēsim uz starta jau nākamajā "ABC Race" posmā, kas 10. jūnija vakarā norisināsies turpat Biķernieku trasē. Tās pašas nedēļas nogalē, 16. jūnijā, "ABC Race" klase izies uz starta arī Rīgas Motormuzeja kausā, aizvadot kopīgas sacensības ar vēsturiskās autošosejas seriāla "Dzintara Aplis" un "Youngtimer Cup" dalībniekiem.