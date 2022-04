Markess atgriezīsies nākamajā 'MotoGP' posmā

Seškārtējais "MotoGP" pasaules čempions Marks Markess atgriezīsies šīs nedēļas nogalē gaidāmajā Amerikas "Grand Prix" posmā Ostinā, ASV, ziņoja motosportista pārstāvētā komanda.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Spāni piemeklēja redzes dubultošanās pēc pagājušajā mēnesī Indonēzijā piedzīvotās smagās avārijas, kā dēļ sportistam nācās izlaist iepriekšējo posmu Argentīnā. Markesu piemeklēja diplopija jeb redzes dubultošanās arī pagājušas sezonas beigās.

"Mums ir daudz darāmā, tāpēc pagaidām neesmu nospraudis konkrētu mērķi. Ir daudz lietu, kas jādara un jāņem vērā, bet svarīgi ir tas, ka šīs nedēļas nogalē esmu atpakaļ uz motocikla," teica Markess.

Spāņu motobraucējs Amerikas "Grand Prix" karjerās gaitā ir uzvarējis septiņas reizes, pie panākuma netiekot tikai 2019.gadā, kad izstājās.

"Protams, ka esmu priecīgs būt atpakaļ, it īpaši to darīt vienā no manām iecienītākajām trasēm. Neskatoties uz to, kāda ir situācija, izbaudu braukt Teksasā, un man tur ir daudz īpašu atmiņu," sacīja spānis.

29 gadus vecais sportists, kurš sezonas pirmajā posmā Katarā finišēja piektajā vietā, pēdējās sezonas ir cīnījies ar nopietnām traumām. Viņš gandrīz izlaida visu 2020.gada sezonu pēc rokas lūzuma sezonas atklāšanas posmā.

Markess arī izlaida pagājušās sezonas pirmos divus posmus, un pēc atgriešanās cīnījās ar sportiskās formas atgūšanu.

Šajā sezonā Markess jau par 34 punktiem atpaliek no čempionāta līdera Aleiša Espargaro.