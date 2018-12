Mārtiņš Sesks nakamajā sezonā startēs pasaules rallija čempionātā JWRC ieskaitē

2018. gada Eiropas junioru rallija čempions Mārtiņš Sesks nākamsezon startēs arī pasaules čempionāta junioru ieskaitē (JWRC), paziņojuši pilota pārstāvji.

Mārtiņa stūrmanis nākamsezon būs labi zināmais autosportists Krišjānis Caune, kurš stājies Renāra Franča vietā.

Ekipāža piedalīsies piecos JWRC posmos. Uzvara 2018. gada Eiropas rallija čempionātā (ERČ) Mārtiņam balvā deva apmaksātu dalību divos ERČ posmos nākamsezon un izvēle izdarīta par labu posmiem Kanāriju salās un Itālijā. Abos šajos posmos Mārtiņš Sesks brauks ar "Škoda Fabia R5" klases auto.

"Nākamo sezonu gribas uzsākt kā jaunu posmu, jo šis gads bijis notikumiem bagāts. Liela pieredze iegūta Opel Motorsport rūpnīcas komandā, ir izbaudītas uzvaras, zinu arī to, ko nozīmē zaudēt. Ejot tālāk, gribu paņemt līdzi tikai to labāko no paša pieredzes,"saka LMT Autosporta Akadēmijas rallija ekipāžas pilots Mārtiņš Sesks. "Jau esam sākuši strādāt kopā jauno stūrmani un pirmās sacensības aizvadīsim janvārī, piedaloties "Rally Alūksne". Tie pagaidām ir tuvākie zināmie nākotnes plāni. Runājot par 2019.gada sezonu, man viens no interesantākajiem šķiet Somijas WRC posms. Šajā leģendārajā rallijā vienā 20 kilometru ātrumposmā ir pat 78 tramplīni!"

"Ceru ar savu pieredzi un neatlaidību palīdzēt Mārtiņam virzīties augstāk," saka Krišjānis Caune. "Zinu, cik mērķtiecīgs viņš ir, un tas mums sakrīt. Līdzīgs ir arī mūsu izaugsmes stāsts, jo mans tēvs Ivars Caune, tāpat kā Mārtiņa tēvs, ir autosportists, iespējams, tādēļ mana mīlestība pret autosportu ir tik liela. Arī ar rūpnīcas pilotiem esmu iepriekš jau strādājis. Tāpat ceru, ka noderēs mana pieredze no divām lieliskām sacensībām: Parīzes-Dakāras rallija un "Monte-Carlo Historique". Domāju, ka ar Mārtiņu mums būs izaicinoša, bet aizraujoša sezona."

Šogad JWRC triumfēja zviedrs Emīls Bergkvists, kurš uzvarēja vienā no pieciem čempionāta posmiem, bet trijos kāpa uz goda pjedestāla.

Arī nākamsezon JWRC tehniskie partneri būs "M-Sport Poland", un dalībnieki startēs ar identiskām "Ford Fiesta R2" klases mašīnām. Čempionāta uzvarētājs iegūs iespēju 2020. gada sezonā piedalīties WRC2 čempionātā ar R5 klases "Ford Fiesta".

Ekipāžas provizoriskais 2019.gada sacensību kalendārs:

18.-19. janvāris "Rally Alūksne" (LRČ)

14.-17. februāris Zviedrijas rallijs (JWRC)

28.-31. marts "Tour de Course" (Francija, JWRC)

2.-4. maijs "Rally Islas Canarias" (Spānija, ERČ)

13.-16. jūnijs Sardīnijas rallijs (JWRC)

19.-21. jūlijs "Rally di Roma Capitale" (Itālija, ERČ)

1.-4. augusts Somijas rallijs (JWRC)

3.-6. oktobris Velsas rallijs (Lielbritānija, JWRC)