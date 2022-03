Matīss Mežaks – no Ikšķiles mazajām ieliņām līdz Nirburgringai un WRC automašīnām

Pirmais latvietis pie WRC automašīnas stūres, Latvijas čempions rallijā, pirmais Baltijas čempions "BMW 325 Cup" klasē, regulārs autošosejas sacensību dalībnieks Nirburgringas trasē, Latvijas čempions "Dzintara aplis" VAZ klasē un dalība neskaitāmos citos autosporta pasākumos Latvijā un ārpus robežām. Tas ir ļoti īss autosportista Matīsa Mežaka panākumu uzskaitījums. Un šis saraksts vēl tiks papildināts.

"Laikam jau tas, ka mana ikdiena vēl šobrīd ir cieši saistīta gan ar ielas, gan ar sacīkšu automašīnām, ir tikai loģiska. Mans tēvs astoņdesmitajos gados piedalījās PSRS autošosejas čempionātā "Formula" un VAZ klasē, ilgu laiku šajā sacensību atmosfērā pavadīju arī es. Mana autosporta karjera iesākās ar kartinga sacensībām vietējā mērogā, kas ilga aptuveni līdz 90. gadu sākumam. Paralēli tam, trakajos deviņdesmitajos, tīņu vecumā veidojām dažādas "trases" Ikšķiles apkārtnē, kur regulāri pārbaudījām pa kluso aizņemtās tēva un mātes automašīnas saķeres robežas. Kaut ko tādu mūsdienās atkārtot vairs nevarētu un arī nevajadzētu! Regulāri slīpējām prasmes arī kādreizējā "Tobago X" trasē," stāsta Mežaks.

"Tēva garāžā astoņdesmitajos tika būvētas un pilnveidotas dažādas to laiku sporta automašīnas. Pēc atmodas tēvam bija viens no pirmajiem privātajiem servisiem, kur ar brāli palīdzējām auto remontos. Piedalījos tā laika "ziemas kausā" "Tobago X" trasē. Līdz ar "Golf kausa" strauji augošo popularitāti, nolēmām, ka arī es tajā varētu startēt, sākām gatavot "Golf GTI" (Mk II), drošības karkass jau bija ielikts, tomēr finansiālu iemeslu dēļ šis projekts sacīkšu trasi neieraudzīja un tā arī nedebitēju "lielajā autosportā". Šosejas vietā netīšām sanāca rallijs."



Matīss Mežaks rallija sacensībās debitēja kā stūrmanis 1998. gadā ar "VW Golf GTI" (Mk I), ekipāžā ar Gintu Blausu. Tomēr jau nākamajā rallijā, pateicoties Gunāram Trečakam un viņa treniņu auto "Ford Sierra XR4", ieņēma sev tīkamāko pilota krēslu. Sekoja nopietnākā tehnika – "Ford Sierra RS Cosworth", ar kuru tika izcīnīts Latvijas čempiona tituls 2001. gadā, tad 2002.gadā Latvijas čempiona tituls ar "Ford Escort Cosworth Gp A" un 2003. gadā Matīss Mežaks kļuva par pirmo Latvijas pilotu pie WRC automašīnas stūres – "Ford Escort WRC".

"Kopš braucu kopā ar savu ilggadējo stūrmani Arni Roni, ātrums trasē mums auga ar katrām sacensībām, pēc uzvarām savā klasē vēlējāmies jau cīnīties par absolūto uzvaru rallijā. Parādījās laba iespēja iegādāties WRC klases automobili. Tas, protams, bija ne tikai ļoti ātrs rallija ceļos, bet ar to bija ārkārtīgi liela bauda braukt – mašīna izcili klausīja katrām darbībām un bija prieks gan šo jaudu, gan mašīnas izsmalcinātību izbaudīt Baltijas rallijos. Rūpnīcas automašīna tomēr ir citā līmenī, bet tas nemaina faktu, ka tas ir tehniskais motoru sports un ķibeles gadās, nereti arī pēdējā ātrumposmā, esot pārliecinošā vadībā. Kā tādu sāpīgāko varu minēt izstāšanos kilometru no finiša 2005. gada "Rally Cēsis". Jāatzīst, ka komanda, kas gatavoja auto ne vienmēr bija uzdevuma augstumos."

Ar auto tika izcīnītas skaistas uzvaras un arī ne tik patīkami mirkļi – avārija "Saaremaa 2005" nebija bez traumām gan abiem sportistiem, gan arī automašīnai. "Bija vajadzīgs laika posms, lai varētu atgūt savu iepriekšējo ātrumu kā sportistiem, jo pēc avārijas bija diezgan gara pauze līdz atkal varēja sēsties pie sporta auto stūres"

Matīsa rallija karjera turpinājās ar dažādiem "Mitsubishi Lancer Evo" modeļiem, tomēr bez pamatīga budžeta un testiem cīnīties par augstākajām vietām bija stipri sarežģīti. Pēc startiem dažādos rallijos sekoja neliela pauze no vietējā autosporta, kas tika aizpildīta ar sacīkstēm autošosejā Nirburgringā.

"Kopš atklāju "Zaļo elli", tā mani visu laiku ir vilinājusi. Sāku ar pāris trases dienām ar privāto auto, apetīte auga un gribēju jau braukt sacensībās – ar vietējo komandu biju vienojies, ka braukšu VLN sacensībās ar "BMW M3" (E36), tomēr līdz debijai īsti netiku, pirmajā reizē sacensību rītā bija iestājusies kārtīga ziema (tā bija sezonas beidzamās sacīkstes), otrajā reizē tāda pati situācija, sacensību rītā ledus un viss balts (sezonas pirmās sacīkstes), trešā reize – komandas biedrs sasita auto treniņos un likās, ka sacīkstes beigušās, tomēr tas pavēra jaunas iespējas, jo komandas īpašnieks sajutās neērti un teica: "Rīt sacīkstēs brauksi citā komandā ar "Aston Martin Vantage" automašīnu!". Ar jauno komandas biedru devāmies vakariņās, uzklausīju padomus un sacīkstēs demonstrēju ļoti labu tempu, finišā bijām otrajā vietā attiecīgajā klasē. Šis notikums savukārt pavēra iespēju, pateicoties Andrim Štālam, startēt citā sacīkšu seriālā ar vēsturiskajiem "Porsche 911ST" un "Porsche 914/6" automobiļiem, mums izveidojās laba sadarbība un tika aizvadītas daudzas vēsturisko spēkratu sacīkstes Nirburgringā, "Spa Francochamps", "Redbull Ring" un "Salzburgring" trasē – kolosālas izjūtas."

Savu debiju vietējā mēroga autošosejas sacensībās Matīss Mežaks piedzīvoja 2013. gada sezonā, izcīnot trešo vietu "VAZ 1300" klasē. Pēc pāris sezonām šajā klasē sekoja pārsēšanās 1,6l klases automobilī, ar kuru tika izcīnīts Latvijas čempiona tituls 2017. gadā. Matīss ir un bija viens no vadošajiem klases pilotiem ļoti sīvā konkurencē. Ar VAZ automobili startēts arī starptautiskās sacensībās Maskavā un Vācijā, kāpjot uz goda pjedestāla un izcīnot uzvaras.

"Žigulis vienmēr man bijis tuvs, jo ar līdzīgu spēkratu brauca arī mans tēvs. Aizrāva klases lielā konkurencē un vēsturiskā elpa. Lai izcīnītu uzvaras, bija kārtīgi jāiespringst, un tā ir ļoti liela bauda būt ātrākajam starp daudziem stipriem konkurentiem. Tā bija vērtīga un interesanta pieredze, kas tagad lieti noder arī "BMW 325 Cup" sacensībās."

Matīss bija viens no "BMW 325 Cup" klases pamatlicējiem, pielicis roku klases idejā, ka nepieciešama tieši tāda, piedalījies tehnisko noteikumu izstrādē un bija viens no pirmajiem, kas arī uzbūvējis šādu auto. "Bija skaidrs, ka nepieciešams šāds koncepts – par pamatu tika ņemta jau esoša klase Vācijā VLN seriālā, bet to pielāgojot to vietējai specifikai ar budžeta risinājumiem. Tā ir izrādījusies uzvaroša ideja un ir liels prieks par milzīgo masveidību, ko pieredzējām 2021. gadā un pieredzēsim arī šosezon, gandarījums par šo ir pielīdzināms uzvarai pirmā gada "BMW 325 Cup" čempionātā."

"2020. gadā, klases debijas sezonā, kļuvu par čempionu, cīnoties gan ar konkurentiem, gan ar jaunuzbūvēto auto, ierakstot vēl vienu vēsturisku ierakstu savā CV. Tomēr tas nenozīmē, ka mana apetīte ir mazinājusies! Kā pierādīja aizvadītā sezona – ātrums man ir, lai cīnītos par visaugstākajām vietām, tomēr fortūna bija mani pilnībā pametusi brīžos, kad es un konkurenti netika galā ar savu automašīnu vadību. Zaudēti vērtīgi punkti un 50 braucēju lielā konkurencē katrai nullītei ir milzīga nozīme."

"2022. gadā plāns ir atkārtot 2020. gada panākumu. Tas būs izaicinājums, zinot skaļos uzvārdus. Tomēr tāds ir mērķis un ticu, ka tas ir paveicams. "BMW 325 Cup" šobrīd ir spēcīgākā konkurence un masveidība visā Baltijas autosportā."

"Bez "BMW 325 Cup" sacīkstēm Baltijā un Somijā piedalīšos arī vairākos NLS (ex-VLN) seriāla posmos kopā ar Artjomu Kočlamazašvili ar tādu pašu "BMW 325" (E90) automobili. Aizvadītajā sezonā startējām vairākos R-C-N posmos, lai iegūtu licenci (atļauju) startēt NLS seriālā. Kā viens no šī gada uzdevumiem ir saņemt iespēju un kvalificēties startam 2023. gada Nirburgringas 24h sacensībās, tas būtu viens no lielajiem mērķiem, protams, ja mācēšu sagādāt budžetu tam! Priekšā aizņemta un aizraujoša sezona!"