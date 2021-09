'McLaren' Itālijā tiek pie dubultuzvaras; Verstapenam un Hamiltonam vēl viena sadursme

Dramatiskā Itālijas "Grand Prix" pie dubultuzvaras tika "McLaren" F-1 komanda, triumfējot Danielam Rikjardo. Savukārt abi čempiona titula pretendenti - Lūiss Hamiltons un Makss Verstapens - atkal piedzīvoja sadursmi un izstājās.

Rikjardo sacīksti sāka no otrās starta vietas, taču viņam padevās lielisks starts un jau līdz pirmajam līkumam viņš bija ticis garām Verstapenam, kurš sāka šo posmu no "pole position".

Sacīkstes pirmajos apļos Verstapens pārāk neatpalika no austrālieša, bet netika pietiekami tuvu, lai veiktu reālu apdzīšanas mēģinājumu. Rikjardo komandas biedrs Lando Noriss sacīkstes pirmajā daļā bija trešajā vietā, aiz sevis turot Hamiltonu.

22. apļa beigās Rikjardo devās pitstopā, bet apli vēlāk to darīja Verstapens. Nīderlandietim boksa apmeklējums izvērtās pavisam katastrofāls - viņš boksos pavadīja 11 sekundes, zaudējot jebkādas iespējas uz pitstopa rēķina tikt garām Rikjardo un tādējādi zaudējot arī vēl virkni pozīciju.

Hamiltons pitstopā devās 25.apļa beigās, bet arī viņa boksu apmeklējums nebija ātrs. Atgriežoties trasē, Hamiltonam nācās pievienoties Norisam un Verstapenam, kuri tobrīd cīnījās par pozīciju. Pirmā pagrieziena ieejā Hamiltons un Verstapens atradās teju blakus viens otram. Līkuma ieejā brits atstāja vietu Verstapenam, bet, dodoties tam cauri, Hamiltons savu konkurentu izgrūda ārpus trases. Vertapenam nācās uzbraukt uz ārpus trases zonas uzliktajām apmalēm, kuras savukārt uzmeta viņa vadītās formulas aizmugurējo daļu gaisā.

Another hugely dramatic moment in the Verstappen/Hamilton title battle 💥😮#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/P4J4bN6wX2