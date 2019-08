'Mercedes' boksu stratēģija atnes Hamiltonam kārtējo uzvaru

Pieckārtējais čempions Lūiss Hamiltons no "Mercedes" komandas svētdien izcīnīja savu septīto uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas 12.posmā - Ungārijas "Grand Prix".

Tikmēr otro vietu izcīnīja nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull", bet trešo vietu ieņēma "Ferrari" pilots Sebastjans Fetels.

Sacensības bija jāveic 70 apļi, bet sacīkstes vidū sīva cīņa par līderpozīciju notika starp Verstapenu un Hamiltonu, tomēr nīderlandietis noturēja vadību un tā arī nobrauca lielāko daļu sacīkstes. Hamiltons 50.aplī devās boksos, kamēr Verstapens otro reizi tajos iebrauca vien pēc 60.apļa, kad viņa riepas bija pavisam nodilušas un Lielbritānijas pilots teju vai katrā aplī pietuvojās par divām līdz trim sekundēm. Pēc pitstopa apmeklējuma Verstapens atkrita uz otro pozīciju un tā arī vairs nespēja atgūt vadību.

Tikmēr pēdējā aplī apdzīšanas manevru veica Fetels no "Ferrari", kurš apdzina savu komandas biedru Šārlu Leklēru, izstumjot viņu no pjedestāla. Piekto vietu ieņēma spānis Karloss Sainss juniors ("McLaren"), sesto francūzis Pjērs Gaslī ("Red Bull"), bet septītais palika soms Kimi Reikenens ("Alfa Romeo"). Astoto pozīciju izcīnīja kopvērtējuma vicelīderis Valteri Botass no Somijas ("Mercedes"), tālāk sekoja Lando Noriss ("McLaren"), bet labāko desmitnieku noslēdza Aleksandrs Albons ("Toro Rosso").

Hamiltons līdz ar gūto panākumu izcīnīja savu 81."Grand Prix" uzvaru.

Hamiltons šīs sezonas 11 posmos iekrājis 250 punktus, kamēr Botasam ir 188 punkti. Trešais ar 181 punktiem ir Verstapens, Fetels ieguvis 156 punkti, bet pirmo piecinieku ar 132 punktiem noslēdz Leklērs.

Kāds no "Mercedes" komandas pilotiem šosezon uzvarējis jau desmit no 12 posmiem, bet pārējos divos etapos panākumi bijuši Verstapenam.