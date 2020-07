'Mercedes' pēdējos apļos nodrošina dubultuzvaru Štīrijas 'Grand Prix'

Lielbritānijas pilots Lūiss Hamiltons no "Mercedes" komandas svētdien Špīlbergas trasē izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta šīs sezonas otrajā posmā – Štīrijas "Grand Prix".

Tikmēr otrais bija viņa komandas biedrs Valteri Botass, bet trešo vietu izcīnīja Makss Verstapens no "Red Bull".

Startā Hamiltons saglabāja savu vadību, un britam sekoja Verstapens un Karloss Sainss juniors ("McLaren"). Pamatīgu fiasko piedzīvoja abi "Ferrari" piloti – no 14. vietas startējušais Šarls Leklērs trešajā līkumā sadūrās ar Sebastjanu Fetelu, kurš sāka no desmitās pozīcijas. Abi iebrauca boksos, taču ātri vien izstājās. Vainu par incidentu uzņēmās Leklērs.

A double disaster for Ferrari on Lap 1 of the Styrian Grand Prix 💥

